Los municipios de Ortigueira y Cariño ya pueden dejar ‘libres’ a sus gallinas de nuevo

Gallinas encerradas, en una imagen de archivo Emilio Cortizas

Las gallinas de Ortigueira y Cariño vuelven a ser ‘libres’ después de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicase ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden por la que se deja sin efecto, en la totalidad del Estado, el confinamiento al que estaban sometidos estos animales para evitar la expansión del virus de la familia Orthomyxoviridae, conocido como gripe aviar.

Cabe recordar, sin embargo, que en el resto del municipios de Ferrol, Eume y Ortegal –40 en Galicia y 1.201 en España– esta medida ya se había adoptado el pasado 1 de abril, quedando operativas las restricciones solamente en las localidades ortigueiresa y cariñesa, por estar consideradas ambas como zonas de especial vigilancia (ZEV). En esa misma situación de gallinas a cobijo estaban también, en la provincia de A Coruña, los ayuntamientos de Dumbría, Mazaricos, Porto do Son, Rianxo, Ribeira, Vimianzo y Zas.

Las gallinas de Ortigueira y Cariño seguirán confinadas por precaución Más información

Así las cosas, el Gobierno central hizo efectiva en la jornada de este jueves esta ‘liberación’, basándose en el hecho de que se mantiene la ausencia de detección de casos de influenza aviar en ejemplares silvestres.

También en la previsión de que las temperaturas se incrementen “dada la estación en que nos encontramos, junto con la aplicación de las herramientas disponibles en este Ministerio de gestión de riesgo espacial e incursión del virus”, reza el texto de la cartera que dirige Luis Planas.