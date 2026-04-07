Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Suscribete
Ortegal

La necesidad de una ambulancia medicalizada en Ortegal llegará al Parlamento gallego

El diputado del PSOE Aitor Bouza anunció que trasladará esta “demanda histórica” de más de 20 años

Redacción
07/04/2026 21:11
Ambulancias en el entorno de Arquitecto Marcide en imagen de archivo
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El diputado del PSdeG-PSOE Aitor Bouza anunció que su formación llevará al Parlamento gallego una de las “demandas históricas”, de la comarca de Ortegal, que se remonta a más de dos décadas: disponer de una ambulancia medicalizada con base operativa en la zona.

En un comunicado, el socialista incide en que esta petición va más allá de un “capricho das veciñas e veciños”, suponiendo “unha necesidade real e urxente” que puede resultar “vital” en casos de necesidad.

La iniciativa que presentará el PSOE busca “esixir que o señor Rueda se comprometa con esta comarca”, poniendo fin a unas condiciones que califica de “inseguridade e incerteza, nun tema tan importante como é a sanidade pública”.

A este respecto, Bouza hace hincapié en la necesidad de disponer de los “medios necesarios”, remarcando que este tipo de vehículos “tamén forman parte dun sistema forte e cohesionado”, así como “á vangarda, como ten que ser o sistema sanitario público galego”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

