La necesidad de una ambulancia medicalizada en Ortegal llegará al Parlamento gallego
El diputado del PSOE Aitor Bouza anunció que trasladará esta “demanda histórica” de más de 20 años
El diputado del PSdeG-PSOE Aitor Bouza anunció que su formación llevará al Parlamento gallego una de las “demandas históricas”, de la comarca de Ortegal, que se remonta a más de dos décadas: disponer de una ambulancia medicalizada con base operativa en la zona.
En un comunicado, el socialista incide en que esta petición va más allá de un “capricho das veciñas e veciños”, suponiendo “unha necesidade real e urxente” que puede resultar “vital” en casos de necesidad.
La iniciativa que presentará el PSOE busca “esixir que o señor Rueda se comprometa con esta comarca”, poniendo fin a unas condiciones que califica de “inseguridade e incerteza, nun tema tan importante como é a sanidade pública”.
A este respecto, Bouza hace hincapié en la necesidad de disponer de los “medios necesarios”, remarcando que este tipo de vehículos “tamén forman parte dun sistema forte e cohesionado”, así como “á vangarda, como ten que ser o sistema sanitario público galego”.