Un tesoro natural “oculto” pero a la vista de todos: ecoturismo en A Capelada

Participantes en una de las rutas M.H.

La declaración del Xeoparque Cabo Ortegal por parte de la Unesco puso a Ferrolterra en el mapa turístico internacional. Las instituciones lo promocionan de manera activa en ferias como Fitur, atrayendo miles de visitantes que buscan conocer la particularidad de sus formaciones rocosas. Pero, además de la imponente geología presente en los acantilados más altos de la Europa continental, la Serra da Capelada “esconde” una riqueza biológica excepcional que pasa desapercibida, en muchas ocasiones, tanto por los visitantes como por los propios habitantes de la comarca.

Precisamente, para llenar este vacío de conocimiento y reivindicar el patrimonio natural de municipios como Cedeira, Cariño y Ortigueira, hace tres años –recién cumplidos– nació disfRutas Ortegal, una pequeña empresa de ecoturismo detrás de la que se encuentra Miguel Hevia, un cariñés con una profunda conexión con el entorno que lo rodea.

Su historia está marcada por la reconversión. Y es que durante más de una década trabajó en el sector pesquero –como muchos de sus familiares– hasta que un pequeño accidente de coche lo obligó a replantear su futuro. Hevia reconoce ser “naturalista desde niño”, con un hermano ornitólogo que le inculcó su amor por esta rama de la zoología desde pequeño. “Cientos de revistas ‘Natura’ y ‘Quercus’ y decenas de guías de naturaleza eran mis libros favoritos”, rememora.

Se percató de que en la zona no existía ninguna oferta de rutas como las que él deseaba hacer, centradas expresamente en la interpretación de la naturaleza. Fue entonces cuando decidió formarse y dar el salto, compaginando en la actualidad este proyecto –que retomará sus salidas en el mes de mayo, los fines de semana– con su trabajo en una consultora ambiental.

Botánica única en el mundo

El principal objetivo de los itinerarios que impulsa disfRutas Ortegal es “abrir los ojos” de los participantes frente a un entorno que cataloga como “el sexto lugar de la península ibérica de mayor importancia botánica”.

Hevia cataloga la zona como el sexto lugar de mayor importancia botánica en la Península M.H.

En este sentido, incide en que A Capelada presenta unas condiciones muy particulares, albergando unas 20 especies de flora de alta montaña creciendo a nivel del mar. “Si tú vas ahora en marzo, hay narcisos. Pero si vas en mayo, encuentras orquídeas. En junio y julio puedes ver hasta ocho tipo de brezales y luego hay ciertas especies endémicas que crecen durante 15 o 20 días. Haciendo la misma ruta dos veces, las sensaciones no tienen nada que ver”, expone el guía. Hevia cuenta que “mucha gente viene buscando un refugio climático, pero no es consciente de lo que tenemos aquí. Incluso los vecinos”. Por ello, subraya la importancia de “conservar todo esto, porque es prácticamente único en el mundo”.

Paraíso para las aves

Este desconocimiento generalizado se extiende, en muchas ocasiones, al mundo animal. “Además de las marinas del Polo Norte, que pasan aquí la temporada invernal, tenemos especies de aves como el acentor alpino, que a cualquier persona le suena a chino”, bromea el guía, apuntando que “cría a más de 2.000 metros de altitud y los únicos lugares de la Península donde pasan el invierno en acantilados costeros. Hay dos o tres parejas en el Algarve de Portugal y aquí en A Capelada”.

Ferrolterra: un amplio paraíso natural para los amantes de la ornitología Más información

Este tipo explicaciones son las que enriquecen los itinerarios de disfRutas Ortegal. “La gente, de primeras, se sorprende con las vistas pero cuando le cuentas estas historias, como la migración que hace un ave que en 12 horas llegó desde Normandía, alucinan”, asevera el experto.

A paso de tortuga

Frente al modelo de turismo rápido, que busca inmortalizar paisajes en fotografías de ensueño parando en puntos muy determinados, Hevia propone en la comarca alrededor de una decena de itinerarios cerrados que se distribuyen, fundamentalmente, por zonas de Cariño, Cedeira y Ortigueira. Las distancias de cada uno de ellos varía entre los seis y los doce kilómetros, con una duración de unas cuatro horas, “a paso de tortuga”.

Participantes en una de las rutas M.H.

Se refiere el guía a que en estas rutas, normalmente para grupos reducidos, “te vas parando y observando una flor, un insecto... normalmente también tengo prismáticos para los clientes”.

Locales

Uno de los retos a los que se enfrenta Miguel Hevia es influir en la percepción de los propios habitantes locales. “Amigos míos me decían al principio que esto era pagar por ir al monte. Pero no es así. Trato de que las personas vean el entorno con los ojos con los que lo veo yo. Y realmente cambian su perspectiva”.

Apunta, por ejemplo, a la “reliquia de helechos” que hay en la parroquia de Landoi, en Cariño.

Preocupación en Cariño por el desmantelamiento de la central hidroeléctrica de Landoi Más información

“Tenemos una pequeña Macaronesia, como quien dice, y cuando le explicas a gente de aquí que hay plantas de la época de antes de los dinosaurios, no dan crédito, porque pensaban simplemente que son malas hierbas. Al final, cuando se explican las cosas, se valora lo que se tiene”.

Pisadas

Consciente de que “si no sabes lo que hay, no lo puedes cuidar”, este proyecto de ecoturismo cuenta con una vertiente de educación ambiental pensada, además, para los más pequeños de la casa. En este sentido, la empresa organiza talleres en colegios –el pasado mes de noviembre Hevia acudió al CEIP As Mirandas de Ares– en los que enseña a los menores a identificar huellas de herbívoros, carnívoros y plantígrados. “Llevamos arcilla, unos moldes de huellas que tenemos de mamíferos y de las aves más singulares y les dejamos reproducirlas... También tenemos una colección de cráneos o huesos de ballena de cuando trabajaba en el mar”, expone el guía.

Talleres sobre el arte del rastreo de campo y réplica de huellas D.O.

Esta actividad la llevan a cabo, asimismo, en la propia naturaleza. “Algunos colegios se desplazan hasta la zona. Hacemos primero una ruta y luego, en el merendero del mirador de Os Carrís, entre San Andrés de Teixido y Cedeira, reproducen las huellas”, comenta, remarcando que “aunque los talleres sean para los niños, los padres también se implican, hacen preguntas... por desgracia, tenemos un gran desconocimiento de lo que nos rodea. Hay gente que no sabe lo que es una marta o un tejón”, lamenta.

Alegato

Ante el gran potencial de la zona, el responsable de disfRutas Ortegal reflexiona sobre el nivel de concienciación ambiental de ciudadanía e instituciones, así como sobre el turismo de masas que amenaza ya diversas zonas de Galicia.

“Yo lo que pediría es que no se destroce nada más, que no se convierta esto en un parque de atracciones. En las Cíes, por ejemplo, están metiendo a 400.000 personas en tres meses de verano y eso es insostenible. O en la playa de As Catedrais, con miles de personas a diario... No pueden ser todo números. Necesitamos un turismo de calidad, no de cantidad”, remarca Hevia, que apunta que el proyecto que fundó hace ahora tres años le ha servido, también, en lo personal. “Tengo un grupillo de 30 o 40 personas que repiten la experiencia de las rutas. Hay personas de la zona de Ferrol o Narón a las que no conocía de nada y a los que ahora puedo considerar amigos. Por todo ello, ya me compensa. Al final, en la vida, no todo es económico”.

En definitiva, el trabajo que desarrolla disfRutas Ortegal plantea una alternativa práctica al turismo acelerado y de consumo rápido. Su enfoque va más allá de ofrecer una simple actividad de ocio: funciona como una herramienta directa de educación ambiental que subraya que la conservación de la biodiversidad empieza, obligatoriamente, por conocerla.