Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ortegal

Continúa a la deriva en la zona de Cabo Ortegal el pesquero cuyos tripulantes fueron rescatados el lunes

Capitanía Marítima de Ferrol solicita al armador que presente un plan de salvamento para la recuperación del barco

Redacción
10/02/2026 12:17
Buque "Itoitz" que se encontraba a la deriva
El Buque "Itoitz", que se encuentra a la deriva
Salvamento marítimo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Las condiciones meteorológicas adversas impiden a Salvamento Marítimo acceder al pesquero "Itoitz",  cuyos tripulantes fueron rescatados el lunes, y que se encuentra la deriva a 24 millas al norte de Cabo Ortegal.

Como explica Salvamento Marítimo, se mantiene en la zona al buque "María Pita" y se han activado radioavisos a los navegantes para evitar que afecte a la seguridad  de otros buques mientras el pesquero continúe a flote. 

Es ahora Capitanía Marítima de Ferrol la que ha asumido la dirección de la emergencia y ha solicitado al armador que presente un plan de salvamento para la recuperación del barco. 

Las previsiones no son alentadoras, ya que se prevén fenómenos meteorológicos adversos durante las próximas 72 horas con alerta naranja, mar gruesa de 5-6 metros y viento con fuerza de 31 nudos, por lo que en la actualidad se barajan dos escenarios: que el pesquero se hunda en la zona o siga derivando hacia el Cantábrico. 

Buque "Itoitz" que se encontraba a la deriva

Rescatan a siete tripulantes de un pesquero que quedó a la deriva frente a la costa de Cedeira

Más información

Las labores están siendo coordinadas por el Centro de Salvamento Marítimo de Fisterra, bajo la dirección de la Capitanía Marítima de Ferrol.

Antecedentes

Fue en la jornada del lunes día 9 cuando los siete tripulantes del pesquero “Itoitz” tuvieron que ser rescatados por el barco “Abra de Muxía’”, después de que su buque se escorase y quedase a la deriva.

Fue el propio patrón del pesquero el que ordenó la evacuación de la tripulación a una balsa salvavidas ante la situación del buque, que permanece sin tripulación y a la deriva. El suceso ocurrió frente a la costa de Cedeira.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Bomberos Ferrol pleno extraordinario presupuestos

Los bomberos dicen que las nuevas incorporaciones no serán personal operativo efectivo hasta mayo o junio
Redacción
Una de las rondas en la tarde de las Pepitas de 2025

Las Pepitas 2026 presentan las normas que guiarán la participación de 12 rondallas
Redacción
Jurado encargado de la selección en el concurso de carteles de 2026

El cartel del Festival de Ortigueira 2026 llevará la firma de dos artistas de As Pontes
Redacción
El ideal gallego

Bulos sobre una posible bomba en la discoteca West de Ferrol obliga al establecimiento de ocio a poner el tema en manos de la Policía Nacional
Redacción