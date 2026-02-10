Continúa a la deriva en la zona de Cabo Ortegal el pesquero cuyos tripulantes fueron rescatados el lunes

El Buque "Itoitz", que se encuentra a la deriva Salvamento marítimo

Las condiciones meteorológicas adversas impiden a Salvamento Marítimo acceder al pesquero "Itoitz", cuyos tripulantes fueron rescatados el lunes, y que se encuentra la deriva a 24 millas al norte de Cabo Ortegal.

Como explica Salvamento Marítimo, se mantiene en la zona al buque "María Pita" y se han activado radioavisos a los navegantes para evitar que afecte a la seguridad de otros buques mientras el pesquero continúe a flote.

Es ahora Capitanía Marítima de Ferrol la que ha asumido la dirección de la emergencia y ha solicitado al armador que presente un plan de salvamento para la recuperación del barco.

Las previsiones no son alentadoras, ya que se prevén fenómenos meteorológicos adversos durante las próximas 72 horas con alerta naranja, mar gruesa de 5-6 metros y viento con fuerza de 31 nudos, por lo que en la actualidad se barajan dos escenarios: que el pesquero se hunda en la zona o siga derivando hacia el Cantábrico.

Las labores están siendo coordinadas por el Centro de Salvamento Marítimo de Fisterra, bajo la dirección de la Capitanía Marítima de Ferrol.

Antecedentes

Fue en la jornada del lunes día 9 cuando los siete tripulantes del pesquero “Itoitz” tuvieron que ser rescatados por el barco “Abra de Muxía’”, después de que su buque se escorase y quedase a la deriva.

Fue el propio patrón del pesquero el que ordenó la evacuación de la tripulación a una balsa salvavidas ante la situación del buque, que permanece sin tripulación y a la deriva. El suceso ocurrió frente a la costa de Cedeira.