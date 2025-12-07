Mi cuenta

Las charlas sobre el uso y las funciones de las nuevas balizas V16 se expanden por el área

La próxima será en Cerdido el sábado 13 y se organizan citas en Cedeira y Ferrol

Verónica Vázquez
07/12/2025 20:47
Un momento de la charla en el local social de O Barqueiro
Cedida
Varias localidades de Ferrolterra han acogido en los últimos días charlas informativas sobre los nuevos dispositivos de preseñalización que serán obligatorios en carretera a partir del próximo 1 de enero. El local social de Ortigueira acogió este fin de semana una de estas reuniones, organizada por DTautopro en colaboración con el Concello y la Policía Local. En ella se explicó a los presentes, entre otras cuestiones, cómo diferenciar una baliza V16 homologada de otra que no lo está. “La mayoría de los asistentes pensaban que, al activar el aparato, vendrá Tráfico o la grúa”, expone Andrés Toxeiro, profesor de Mecatrónica Industrial.

Además de este encuentro y de los celebrados en O Barqueiro y Montoxo, se prevé que en los próximos días la iniciativa llegue a Cerdido, concretamente, el sábado 13 en el local de la Escola da Avispeira (18.00 horas).

Los organizadores hacen hincapié en la buena acogida que está teniendo esta iniciativa, que busca resolver las dudas acerca de las funciones, la normativa y el uso relacionado con estos nuevos dispositivos. La Asociación de Empresarios del Taller de Reparación de Vehículos (Atreve) prepara ya dos sesiones en Cedeira y Ferrol.

