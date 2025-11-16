Productos agroalimentarios y miel sirven de reclamo en la Feira do Ortegal del fin de semana

Martín Alemparte con operadores y el alcalde Valentín Calvín Cedida

Ortigueira vivió este sábado la primera de las dos jornadas que este fin de semana integran la tercera edición de la Feira agroalimentaria y la trigésimo quinta Feira do mel.

Con un amplio programa que aunó la celebración de talleres (como el de apicultura impartido por Rafael Díaz Prieto, de Recursos de Aldea), degustaciones (de queso, miel y manzana o de carne de pura raza galega), actividades de animación infantil y sorteos, el objetivo final es la promoción y venta de los productos de proximidad.

Algo que resaltó el director de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Martín Alemparte, que visitó la feria con el alcalde, Valentín Calvín.