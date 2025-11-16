Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ortegal

Productos agroalimentarios y miel sirven de reclamo en la Feira do Ortegal del fin de semana

Redacción
16/11/2025 11:06
Martín Alemparte con operadores y el alcalde Valentín Calvín
Martín Alemparte con operadores y el alcalde Valentín Calvín
Cedida

Ortigueira vivió este sábado la primera de las dos jornadas que este fin de semana integran la tercera edición de la Feira agroalimentaria y la trigésimo quinta Feira do mel

Con un amplio programa que aunó la celebración de talleres (como el de apicultura impartido por Rafael Díaz Prieto, de Recursos de Aldea), degustaciones (de queso, miel y manzana o de carne de pura raza galega), actividades de animación infantil y sorteos, el objetivo final es la promoción y venta de los productos de proximidad. 

Algo que resaltó el director de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Martín Alemparte, que visitó la feria con el alcalde, Valentín Calvín. 

Te puede interesar

Los alcaldes de As Somozas y San Sadurniño, entre otros, recogieron el premio

As Pontes, San Sadurniño y As Somozas, las tres Vilas en Flor premiadas por sus espacios verdes rurales
Redacción
Quesería 1605, con ganadería propia de 1.200 ovejas, elabora sus quesos de forma artesanal desde la obtención de la leche hasta la maduración.

Quesería 1605, la excelencia artesanal de un queso manchego con historia
Redacción
A conselleira de Medio Rural, María José Gómez Rodríguez, foi a encargada de inaugurar o foro

O agro desde os ollos dos que o viven: calidade e oportunidades
Fran Moar
Álvaro Ramón, conduciendo la pelota ante el partido ante el Arenteiro

El Racing de Ferrol, a seguir la escalada
Juan Quijano