Terelu Campos se "muda" a Ortegal: tapeo por Cariño y sesión de gaita en Ortigueira

Terelu Campos en el mesón As Queimas Cedida

Dos meses después de revolucionar Ferrol con su paso por el barrio de Canido y otras zonas de la ciudad, la presentadora Terelu Campos se dejó ver por la comarca de Ortegal esta misma semana, parando al menos en Cariño y Ortigueira.

Fue el pasado lunes cuando recaló en la villa ortegana, informando el Concello de que el Teatro da Beneficencia sirvió de escenario para la grabación de "A miña gran cidade. Corazón galego", un formato de la Televisión de Galicia que da continuidad al que ya protagonizó la malagueña.

En aquel estuvo acompañada del actor ferrolano Fran Nogueira y en esta ocasión su compañero es Eddy Insua, el finisterrano que saltó a la fama en su paso por "Gran Hermano". Ambos estuvieron acompañados, traslada el Concello ortegano, por la Escola de Gaitas de Ortigueira.

Además, Campos estuvo también dando buena cuenta de la gastronomía de la zona y otra de sus paradas fue el mesón As Queimas de Cariño, donde se fotografió con una de sus trabajadoras.

El nuevo formato de la TVG busca, después de haber pasado por las ciudades, acercarse ahora a parroquias y aldeas. La idea es sumergir a famosos en la cultura gallega a través de experiencias en las que deberán demostrar su "galeguidade" para ganarse el carné de "Corazón galego".