Medidas de prevención en Ortigueira y Cariño ante el incremento de la influenza aviar

La bajada de temperaturas y la migración de especies elevan el riesgo Jorge Meis

El incremento del riesgo de gripe aviar en España, con nuevos focos de influenza en las últimas semanas, ha obligado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno central a prohibir la cría de aves de corral al aire libre.

Así lo comunicó la Consellería do Medio Rural de la Xunta, que explicó que las medidas entrarán en vigor –ya estaban vigentes en las Zonas de Especial Risco (ZER)– el próximo lunes. Entre estos lugares –Zonas de Especial Vixilancia (ZEV)– se encuentran los municipios de Ortigueira y Cariño, que junto a los de Dumbría, Mazaricos, Porto do Son, Rianxo, Ribeira, Vimieanzo y Zas en la provincia de A Coruña, deberán seguir a partir de entonces una serie de directrices para reforzar la protección de las explotaciones avícolas ante esta patología. Así las cosas, además de la prohibición de cría de aves de corral al aire libre –estará permitido siempre que existan las medidas de bioseguridad que garanticen “a ausencia de contacto, directo ou indirecto a través da auga ou alimento, das aves de curral con aves silvestres”–.

Las directrices prohiben, asimismo, la cría de patos y gansos conjuntamente con otras aves, así como el empleo como reclamos de actividades cinegéticas de especies de las órdenes Aseriformes y Charadriiformes.

Agua y ferias

Entre las medidas adoptadas se encuentra, también, la prohibición de dar agua a las aves de corral procedente de depósitos a los que puedan tener acceso las silvestres –salvo que sea tratada “con métodos que garantan a inactivación do virus da influenza aviaria”, remarca la Consellería–. Además, si estos recipientes están en el exterior, “deben estar debidamente protexidos”.

Tampoco se permitirá a partir del próximo lunes la presencia de aves de corral “ou outro tipo de aves cativas” en los centros de concentración de animales, tales como los mercados o certámenes ganaderos, las muestras, ferias, exhibiciones o celebraciones culturales.

Desde el departamento autonómico remarcan el elevado número de focos de la influenza Aviaria de Alta Patogenicidad (IAAP) con respecto a años anteriores. En este sentido, apuntan que en la Unión Europea desde el pasado 1 de julio y hasta el 5 de noviembre se detectaron 139 focos en aves de corral, 708 en silvestres y 33 en pequeñas, correspondiendo a España un total de 14, 38 y 5, respectivamente. En el caso de Galicia fueron nueve los focos notificados, todos ellos de especies silvestres.

La disminución de las temperaturas y la coincidencia de migraciones en estas fechas elevan el riesgo en la Comunidad.