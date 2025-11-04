Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ortegal

“De faro a faro”, referente para combatir la violencia de género

El proyecto se lleva a cabo en los municipios de Ortigueira, donde se celebró ayer la presentación, Mañón, Cerdido y Cariño

Redacción
04/11/2025 20:10
Un momento del encuentro en Ortigueira
Un momento del encuentro en Ortigueira
CEDIDA

Durante la pasada jornada, el municipio de Ortigueira acogió la presentación de “De faro a faro contra as violencias machistas”, una iniciativa que se lleva a cabo junto con los concellos de Mañón, Cerdido y Cariño.

El director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, Roberto Barba, y su homóloga en Promoción da Igualdade, María Quintiana, participaron en la presentación, poniendo en valor la apuesta “pola colaboración co resto de administracións para avanzar” en labores como la sensibilización y concienciación de la población con el objetivo de prosperar en materia de “prevención e detección”.

Quintiana recordó que la Xunta apoya, con una inversión cercana a los 340.000 euros, la iniciativas de promoción de igualdad de estos cuatro municipios. Con ello, quiso remarcar “o compromiso do Goberno galego para seguir colaborando coas administracións locais para fomentar actividades que promovan a igualdade de xénero entre a poboación e crear accións que sirvan de espello para o resto de concellos e organismos”.

