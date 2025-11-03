El BNG exige medidas inmediatas para terminar con la “incomunicación” de Ortegal

Responsables del BNG en Ortigueira Cedida

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) denuncia el “abandono absoluto” de la comarca de Ortegal y anuncia la presentación de una batería de preguntas en el Parlamento gallego para poner solución a la “incomunicación” que padece la comarca.

En este sentido, denuncian que la Xunta continúa incumpliendo los plazos de construcción de la Vía de Alta Capacidade Costa Norte y sin reclamarle al Estado la transferencia de la línea ferroviaria de ancho métrico –la antigua FEVE– para “impulsar un servizo de tren de proximidade, que debería ser o principal eixo de mobilidade entre Ferrol e Ortegal, conectando todos os concellos de paso”.

Los nacionalistas inciden en la necesidad de garantizar la igualdad de derechos de la ciudadanía de estos municipios, remarcando que “a mobilidade condiciona todo”.

La formación hace hincapié en el atraso injustificado de las obras de la VAC, iniciadas en 2009, y la falta de un servicio de transporte público por carretera. “Non vamos parar até que a mobilidade entre Ferrol e Ortigueira sexa unha prioridade política ineludíbel para a Xunta. O Partido Popular non vai poder seguir virado de costas diante desta situación”, anunciaron los portavoces del Bloque Nacionalista Galego de Ferrolterra.