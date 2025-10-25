Ni Ferrol, ni Eume, ni Ortegal se quedan sin Samaín y Magosto

Parte de la celebración de este mismo sábado en el concello de Neda Cedida

Neda es este mismo sábado el primer Concello del área de Ferrolterra en convocar su Samaín y Magosto, aunque también se celebraron citas de la mano de asociaciones como la Agrupación Instrutiva de Caamouco, en Ares, o de otros municipios como el de Ortigueira y el de Cerdido, en la comarca de Ortegal. En esta y en la del Eume hay preparados planes en la mayor parte de los ayuntamientos, alguno incluso con festejos por duplicado.

Dentro de la comarca de Ortegal, uno de los adelantados fue el Concello de Cerdido, que convocó su fiesta de Samaín en el polideportivo municipal, en el que también se realizó un desfile terrorífico, además de otras actividades como una gincana y por supuesto, degustación de castañas. Asimismo, en el mercado de Ortigueira se ofrecieron talleres, se resolvió el concurso de calabazas y, además del Magosto, se cerró la celebración con un “Escape scream”.

Programas

Todavía quedan actividades por llevar a cabo en Ortigueira, como el “obradoiro” de Samaín que tienen preparado en la biblioteca municipal para este lunes 27 y el miércoles 29, en dos turnos: a partir de las 16.30, para los pequeños que cursen Educación Infantil (de 3 a 6 años) o a las 18.00 horas, para matriculados en Primaria.

Continuando por Ortegal, el Concello de Cariño propone asistir, el próximo sábado 1 desde las 17.30, al mercado con un disfraz de miedo para animar la fiesta, que contará con un barco pirata hinchable, juegos de agilidad, cocina terrorífica, un taller de reciclaje y castañas asadas.

En Mañón se empieza este viernes 31 con un Magosto en el local de A Barca, en O Barqueiro, con un “obradoiro” infantil de otoño, a las 18.00, y la fiesta tradicional con música a las 19.00. Además, el sábado 1, la comisión de San Pedro de Estaca de Bares celebra una cena-baile de Halloween con premio para el mejor disfraz (reservas 674 995 269 o 648 145 014).

Saltando a la zona del Eume, el viernes 31 se celebra en Pontedeume A Pasaxe do Medo, en los jardines de Lombardero, a las 20.30 horas, y la fiesta infantil, con obradoiros a partir de las 17.30 en la alameda, el sábado.

Aunque en Cabanas ya se celebró un Magosto, está previsto otro en Monfero acompañado de un festival folk y comida popular (reservas en el 981 793 885), el 8 de noviembre a partir de las 13.30 en el monasterio. Además de incluir una fiesta infantil a las 17.00, actuarán Virxe da Cela, Los Gascones, Caldo & Os Rabizos, Encrucillada, Lenda Ártabra y Faíscas da Pontraga.