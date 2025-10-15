Las cofradías de Espasante y O Barqueiro, apoyadas por los fondos de la Diputación
La responsable de Mar e Medio Rural, Cristina Capelán, visitó ambos pósitos durante la jornada de ayer
La responsable de la cartera de Mar e Medio Rural de la Diputación, Cristina Capelán, acudió durante la jornada de este miércoles a las cofradías de Espasante y O Barqueiro-Bares, en Ortiguera y Mañón, respectivamente, para conocer la situación actual de ambos pósitos.
La entidad ortegana se beneficia de 16.663 euros gracias a la línea para apoyar la comercialización de los productos de la ría, lo que supone “manter e mellorar o emprego, modernizar a comercialización e asegurar o relevo xeracional no sector”, aseguró Capelán, quien también puso en valor “o papel esencial das mulleres mariscadoras e o esforzo diario dun colectivo que combina tradición e innovación para garantir o futuro das rías galegas”.
Asimismo, añadió que el proyecto de Espasante “non só mellora a xestión dos produtos do mar, senón que tamén reforza a formación e o apoio técnico ás mariscadoras e mariñeiros”.
O Barqueiro-Bares
A continuación, la diputada se desplazó hasta la localidad de Mañón, cuya cofradía cuenta con una aportación de 7.056 euros para la adquisición de semilla de almeja japonesa destinada al semicultivo.
Esta campaña se llevó a cabo entre los meses de abril y octubre y, además de reforzar la actividad productiva, “contribúe a repoñer as perdas causadas polos temporais e a garantir o ciclo anual de produción, xerando emprego e estabilidade económica para o colectivo marisqueiro”.
Antes de abandonar las instalaciones de O Barqueiro, Cristina Capelán “destacó que estas axudas forman parte do compromiso da Deputación da Coruña coa economía do mar, apoiando investimentos que promoven a sustentabilidade ambiental, o emprego feminino e a diversificación das actividades pesqueiras e marisqueiras en todo o territorio costeiro da provincia”.