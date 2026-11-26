Sol de outono
Teño devoción polo verdadeiro tempo de outono. Por esa auga que percorre todos os sendeiros da nosa paisaxe, que deixa ás claras que sae das entrañas da nosa terra. Por esa auga liberadora que acompaña ao sol de outono, preludio do renacemento desa forza interior que sairá a florecer na vindeira primavera, como na maxia que hai na serea loira da bandeira galega deseñada por Castelao.
Son consciente que se algo somos é auga. Din que ao nacer somos un setenta e cinco por cento do líquido da vida, que co tempo o sesenta do noso peso corporal, o setenta do sangue e o setenta do noso cerebro. Boto en falta as catro estacións hoxe desfiguradas polo cambio climático, reducidas a un continuo cambio de tempo que arrasa todo o que se leva por diante, ben como auga castigadora ou fogo irredutible.
Son dos que preferían a auga e o sol do outono –dentro dunha orde obviamente– e que desexa o frío na cara ao exceso da calor abafante. Somos auga e o seu murmurio, baixo a claridade e a serenidade do sol do outono. Desprendermos do vello para alumear a nova luz da primavera. Mentres esperamos por esta última, aí temos a compaña da canción de Luar na Lubre, que leva o mesmo nome desta columna de hoxe.
*Manuel Cendán é escritor