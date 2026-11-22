Queda unha semana
Unha semana para que decidamos sobre as nosas vidas e facendas, unha semana para que elixamos se nos interesa un goberno da ultradereita ou outro progresista porque a realidade apunta a que son estas alternativas as que compiten con posibilidades. En román paladino: debemos elixir entre ultradereita pois non hai unha dereita moderada e si un bloque ultra reaccionario, ou o progresismo dunha esquerda mesurada investida de socialdemocracia á que se xuntan outros partidos que en certa medida comparten criterios ideolóxicos. Pero xa vimos unha vez máis o difícil que é poñer de acordo as esquerdas á esquerda da socialdemocracia no noso país. E este parece ser o panorama.
E nesta campaña que ven durando dende o 2023, dende cando o señor Feijóo non foi presidente porque non quixo(?) segundo dixo Miguel Tellado sen reparar en que foron outros os que se opuxeron a que formara goberno, escoitamos moitas cousas baseadas en falsidades, descualificacións fora de ton e de insultos, que niso semella converterse a retórica dunha dereita ultra unida no empeño de deshumanizar e rematar co enimigo (Goebbels dixit), neste caso con Pedro Sánchez e o que representa sexa como sexa, pois aquí non se respectan regras e todo vale. O que poida facer que faga e fano.
Debéramos sermos conscientes do que nos vai nestas eleccións, do que custou chegar a onde chegamos, de que os avances en dereitos sociais non viñeron do ceo e que sen deixar de recoñecer que aínda queda moito por percorrer para chegar a un estado de benestar que abrangue á maioría da cidadanía, isto non será posible cun goberno de ultradereita que irá na procura de impor sacrificios aos sectores sociais máis sacrificados para beneficio dunha minoría máis beneficiada.
A democracia deriva da vontade popular. Así que un demócrata debe respectar e aceptar o que o pobo decida por sufraxio e pensar que unhas eleccións son cousa seria e esixe que sexamos moi conscientes do que facemos á hora de depositar o noso voto na urna. Non éobrigatorio pero si recomendable. Fagámolo en tromba e “en defensa propia” meditando o que facemos porque isto, meus amigos/as, non é “moco de pavo”, abofé.