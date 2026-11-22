Feijóo ha clonado el debate de 2023. Cuando escribo este artículo, los verificadores han constatado un abrumador uso de bulos e interrupciones por parte del candidato del PP, frente a un Pedro Sánchez que ha intentado, sin éxito, imponer un debate propositivo. Los populares festejan que su líder acorraló al presidente, algo cierto solo en el sentido de que le impidió expresarse. Por su parte, muchos ciudadanos atribuirán apatía a Sánchez porque no quiso entrar en la batalla de ataques personales. Los españoles tendemos a confundir la agresividad con la firmeza y la mesura con la cobardía. Los convencidos se animarán o deprimirán según el caso, pero no cambiarán su voto. El riesgo de normalizar esta estrategia del ruido es vaciar de propuestas la campaña y abrir la puerta en España a modelos de capitalismo libertario que ya están mostrando su fracaso social en EE. UU., Argentina, Chile o Paraguay.