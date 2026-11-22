Beizóns, benquerido Méndez Ferrín
Nos 27 anos de Iago, meu primeiro neto
Ás 12.16 da noite de mércores para xoves pasada deume aviso o móbil da entrada dunha mensaxe. Era un WhatsApp do benquerido Moncho Pena con esta sucinta mensaxe: “Morreu Ferrín”. “Carallo. Que pena!!!”, respondinlle.
Moncho, alumno meu que foi no Colexio Universitario da Coruña no curso 1975-76 –xa pasa dos 50 anos–, con quen sigo mantendo moi viva e amical relación telefónica, de mensaxes e de xantares aquí e acolá, era o meu informante do estado de saúde de Ferro, a quen ambos tanto admirabamos e queriamos. Como residente en Vigo, conversaba con el de cotío, víao de cando en cando e contábame da enfermidade.
Saber da morte, malia coñecer a gravidade do seu estado, produciume un tremendo pesar. Púxenme a mirar para unha foto, da que gusto moitísimo, que nos tirou Xurxo Lobato hai bastante tempo. Non a teño datada, mais debe ser do ano 2000. Estamos a fumar cadanseu veguero e a rir alegremente. E mirando para a estimulante fotografía comezaron a virme á cabeza recordos do amigo que acababa de deixarnos.
Tiven as primeiras noticias dun escritor galego chamado Xosé Luís Méndez Ferrin en 1968, ao pouco de chegar a estudar á Universidade de Santiago.
Naquel Ferrol, nos anos de franquismo da miña infancia e mocidade, penso que ninguén dos meus compañeiros de instituto e doutras vainas, sabía quen era Ferrín. Supoño que si o sabería Laura Landeira, que tan marabillosamente ben –acabo de volver escoitala– dicía os versos de quen –como teño dito infindas veces, en público e en privado– considero o mellor poeta que deu o noso país no último século. E pouca xente máis. E hai quen non se avergoña dicindo que con Franco se vivía mellor. Que horror!
E iso que xa tiña publicados tres libros de narrativa Percival e outras historias (1958), O crepúsculo e as formigas (1961) e Arrabaldo do norte (1964) e un de versos: Voce na néboa (1957).
Coñecino persoalmente algo despois. Presentoumo, no claustro da Facultade –hoxe de Historia– onde estudabamos, o meu compañeiro e amigo Rafael Núñez, vigués, alumno seu no Instituto. Era o ano 1971, acababa de saír da cadea e ía visitar o seu amigo Ramón Lorenzo, quen nese ano era profesor noso.
Dese paso pola cadea que Lorenzo Varela –a quen Ferrín, da man de Luís Seoane, coñecera en Buenos Aires en 1968–, no seu exilio bonarerense escribira e publicara o longo poema “Cantiga nova que se chama cadea” (1970), dedicado “A Xosé Luís Méndez Ferrín, na gaiola”, e que comeza así:
“Esta é a cantiga nova que se chama cadea, / pois xa non hai ribeiras pras cantigas de amor. // Están os corazós nas cárceres, meu bén, / encadeados beizos, / ollos encadeados, / as longas cordas do terror abranguen / feixes de labradores, mariñeiros, xograres, / estudantes, obreiros, artesáns, / cregos do Papa Xoan, / rapazas que procraman a alborada do mundo. / Anda en canles de aceiro a sangue dos irmáns, / e polos catro cantos, amurada, / asoballada, cuspida, / esnaquizada, / a libertade. A libertade, amor, a libertade, / ise verdor perene que nin na morte morre. // [...]”.
A partir de aí foron moitas as veces nas que coincidimos en actividades de todo tipo e en diferentes lugares e circunstancias. Teño desfrutado moito na súa compaña. Como tamén na da súa inigualable obra. Coa súa perda, fica orfo o país e a súa literatura.