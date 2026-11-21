A táboa periódica
Hoxe en día, a táboa periódica dos elementos está presente en todas as aulas de química, laboratorios e libros de educación secundaria. Esa ordenación de símbolos en filas e columnas dá, xa a primeira vista, moita información sobre as propiedades físico-químicas dos elementos. Só sabendo en que lugar da táboa está unha determinada substancia/elemento sabemos se se trata dunha substancia metálica, dun gas nobre, dunha substancia alcalina etc.
A táboa periódica débese a Dimitri Mendeleiev (1834-1907), un ilustre químico ruso nacido en Siberia. Cando en 1867 Mendeleiev se enfrontou por vez primeira á tarefa de ensinar química inorgánica aos seus alumnos da Universidade de San Petersburgo, encontrouse con multitude de compostos, elementos e reaccións sen relación aparente. Co fin de organizar ese caos, o profesor resumiu e clasificou a información sobre cada elemento. Nesa época coñecíanse 62 elementos, así que el, vendo a necesidade de ordenar todos os elementos a partir de certos criterios claros, confeccionou unha táboa en filas e columnas segundo as semellanzas e características químicas que se repetían e formaban unha certa periodicidade.
O que tivo de singular esta clasificación foi o seu carácter de anticipación, pois predecía a existencia de elementos que aínda non foran descubertos e que debían reencher os ocos da táboa. Respecto das posicións deses baleiros, prognosticou que no futuro ían atoparse os elementos que encaixaran neses lugares. Mendeleiev mesmo chegou a predicir os valores das propiedades dalgúns dos elementos inexistentes. E predixo con detalle en 1871, en concreto, as do galio, xermanio, así como o radio e o polonio, descubertos por Marie Curie.
Unha das principais evolucións que sufriu a táboa foi o descubrimento dos gases nobres. En 1875, William Ramsay descubriu xunto a Lord Rayleigh o argón, un gas inerte, isto é, que non reaccionaba quimicamente con outros elementos. Posteriormente, Ramsay atoparía o helio, o neon e o xenon. Ademais de tratarse de gases inertes, deuse de conta de que non conseguía encontrar un oco na táboa. Para solucionalo, en 1900 propuxo a Mendeleiev que modificase a táboa incluíndo unha nova columna que especificamente agrupase aos gases nobres, na última columna dereita da táboa.
Cal era a actitude de Mendeleiev respecto á existencia dos átomos tal como agora os entendemos desde o punto de vista físico? Como a maioría dos químicos da súa época, aceptaba o termo átomo, pero desconfiaba da súa realidade física como partículas discretas da materia. Aínda non se coñecía o núcleo atómico que descubriu Ernest Rutherford en 1910, nin o protón que formaba parte do núcleo que foi descuberto anos máis tarde. A existencia do neutrón prognosticado por Rutherford en 1920 foi descuberto polo seu axudante, James Chadwick, en 1932. Moito antes, Thomson descubrira o electrón en 1896.
A posición dos pesos atómicos figurarían na táboa periódica posteriormente sumando o número atómico (protóns) con neutróns e a distribución dos electróns na periferia dos átomos. Pero, loxicamente, a mediados e no último tercio do século XIX esta información era imposible, pois os átomos, se existían, eran totalmente simples, sen estrutura. Non deixa de ser unha ironía que a clasificación das substancias que levou a cabo Mendeleiev e que tanto influíu na aceptación da realidade dos átomos desenvolveuse nun contexto de escepticismo respecto a súa existencia real. O carácter real dos átomos foi un dos temas máis discutidos ao longo do século XIX. Tanto Dalton como Mendeleiev falaban dos átomos, pero nunca os observaran directamente, senón que intuían a súa existencia grazas ás evidencias indirectas como proporcións dos compostos químicos. Outras evidencias indirectas que avalaban a posible existencia dos átomos viñeron da man dunha rama da física que se foi configurando ao longo do século XIX: a física da calor ou termodinámica de Boltz-man.
*Vicenzo de Cariño é psicólogo xubilado