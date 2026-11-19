Campaña de froita
Resúltame necesario poder entender a posición de quen defende a contraria, porque se entendes a raíz do seu pensamento poderás fortalecer moito mellor a túa propia, incluso evolucionar. Non é sectarismo; é compromiso. Isto fai que sempre volva a Alexis de Tocqueville, coroado hai tempo como máximo pensador do liberalismo. Sen dúbida, un dos seus máis grandes intelectuais e cunha enorme capacidade para xogar coas palabras, que denotaban non só o seu nivel, senón a súa achega no deseño da sociedade presente e futura. Seguro, que ante o marco actual da política, onde as palabras e os feitos van por camiños dispares, estaría moi cómodo. Foi capaz de pasar á historia coa súa ‘Democracia en América’, defendendo a escravitude e desprezando as clases traballadoras, acusándoas de adoutrinar a sociedade. Este ministro de Luís Napoleón detestaba as mulleres que escribían, sobre todo as que “disimulaban as debilidades do seu sexo”. Permítanme un apunte fi nal, sabendo que hai quen na campaña do 29N busca máis os nosos instintos primarios para enfrontarmos que a análise crítica. Espir as palabras, desbotar a deshumanización e pór serenidade, axudan moito máis que os insultos, aínda que sexan con froita.
*Manuel Cendán é escritor