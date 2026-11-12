A mensaxe do 11 N
Este mércores, Ferrol e a súa comarca botouse ás rúas. Á marxe das incidencias, certas ou incertas do seguimento no exercicio efectivo do dereito constitucional á folga, ninguén pode negar que as dúas manifestacións habidas en Ferrol foron masivas, como non se lembraba en moitos anos.
Enormemente superiores ás dos últimos primeiros de maio. Si, é certo que os sindicatos – todos os sindicatos – van a remolque, igual que os partidos da esquerda, do que acontece nas rúas e por detrás das demandas das e dos traballadores e dos sectores democráticos das clases medias. Pero, as mensaxes son claras: dereito a vivir dignamente do teu traballo e a exercer o dereito á vivenda. Si, é unha folga preventiva, porque os dereitos sociais consagrados na Constitución Española e a democracia deféndese sempre, goberne quen goberne. Mais, hai unha mensaxe para as cúpulas sindicais, que está resumido no xesto final dos manifestantes na praza de Armas, producido cando a manifestación convocada pola CIG e a CGT pasaba a carón da de UGT e CCOO.
As xentes das dúas manifestacións recibíronse con aplausos sendo unha mensaxe nítida para os dirixentes sindicais de Ferrol. Aparcar a competencia sindical e, máis que nunca, unidade.