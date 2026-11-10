Médicos españoles

Aunque en este momento España tiene muchos y gravísimos frentes abiertos, este no deja de tener una importancia capital. En general, de la necesidad sanitaria asistencial nos damos cuenta y preocupamos cuando afrontamos la edad madura; de jóvenes, salvo excepciones, el problema no suele ir con nosotros.

La carrera, “no es moco de pavo” y requiere enorme vocación; aun no siendo del gremio, la he vivido de cerca una larga temporada y, como comentaba, tanto mis amigos como uno mismo vamos utilizando más sus servicios cuantos más años nos caen encima. Nota de corte altísima para entrar en la facultad, seis cursos lectivos, tiempo de estudio para preparar y superar la famosa prueba del MIR (en algunos años la oposición de mayor dificultad de España), nueva oposición para tener plaza en las plantillas de la Seguridad Social y años de trabajo para llegar a un centro asistencial donde poder conciliar familia y orígenes.

Vamos a por el premio: horas de estresante trabajo y alta responsabilidad, guardias de veinticuatro horas. Cada vez más intentos de agresión y unos sueldos y condiciones laborables claramente mejorables. Esto ocurre en un país con un altísimo exceso de funcionarios en otros sectores, y en el que se estima que el Gobierno tiene unos gastos ineficientes de 60.000 millones anuales (estructura política y asesores, partidas opacas, ayudas internacionales, abultada burocracia, chiringuitos, publicidad, etc…)

Pero la situación no acaba aquí; la incontrolada e incesante invasión consentida de inmigración ilegal supone una carga de trabajo no soportable con los medios humanos y materiales actuales, pensados para una población mucho menor que había hace pocos años. A pesar de estas duras condiciones, por circunstancias laborales, he conocido otros sistemas sanitarios y a bastantes foráneos que no se cansan de insistir que tenemos unos servicios de salud extraordinarios.

No olvidemos, además, que tanto el esfuerzo personal de estos profesionales y la inversión que supone su extensa formación, pagada con nuestros impuestos, acaba en casos de emigración forzada que rentabilizan otros países de destino.

No deja de ser paradójico que las lógicas reivindicaciones de este gremio tropiecen con la cerrada oposición de un ministerio dirigido por una ministra –médico y madre– de un Gobierno autoproclamado progresista y de la gente. Vaya por delante mi apoyo a sus reivindicaciones y, en general, a todo el gremio sanitario. Menos mal que a pesar de todo “España va como un cohete”, por lo menos hasta las próximas elecciones…

*Ángel Anidos es capitán de la Marina mercante