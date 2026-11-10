La administración electrónica

En este tiempo hay que tener en cuenta que, para que la Administración on-line tenga sentido, el desarrollo debe ir paralelo al propio desarrollo tecnológico de la sociedad. Por ello no solo hay que hacer esfuerzos por implantar la e-Administración, sino que también, y sobre todo, hay que priorizar la extensión del uso de las nuevas tecnologías en la sociedad, minimizando la brecha social que se puede producir según se use o no la información, una situación que, mal que nos pese, coloca a tantos países, y sobre a tantos millones de personas, a la cola del uso real de las nuevas tecnologías.

El impacto de las ventajas y/o beneficios que puede aportar una nueva Administración Electrónica debe ser transversal a toda la sociedad. De ahí la importancia capital de la inclusión social y de la accesibilidad universal que evite que el tan conocido “efecto derrame” de las nuevas tecnologías sea cada vez menor, llegando a desa-parecer en cuanto sea posible.

En la sociedad del conocimiento, de la información, de las nuevas tecnologías, de la crisis de las ideologías cerradas, de la pandemia, también nos encontramos con la llamada crisis de la gobernabilidad, sea pública, sea privada, consecuencia del exceso de organización. Es sorprendente que, en los tiempos actuales, a pesar de ser más conscientes de que las instituciones han de promover las libertades y los derechos de las personas, todavía constatemos el enorme peso de la tecnoestructura, de la burocracia cerrada que aspira a manejar, a dominar, los resortes del poder y el mismo interés general.

En este contexto, se pueden situar muchas de las nuevas teorías de la organización, que lejos de preconizar con claridad la vuelta a los valores humanos, constituyen un expediente, una justificación para un crecimiento estructural incontrolado. Es lo que ha pasado, en mi opinión, en relación con el Estado de Bienestar, en el cual al final la Administración Pública, el presupuesto, los funcionarios, se han convertido en una justificación para crecer en lugar de buscar fórmulas que permitan, en un contexto de humanización permanente de la organización, que se puedan atender los asuntos públicos que afectan a los ciudadanos. En este tiempo de pandemia, de excepcionalidad, lo comprobamos a diario, especialmente en gobiernos de coalición en los que, con frecuencia, suele haber dos poderes ejecutivos.

Pues bien, una de las claves hermenéuticas para conducir el desafío presente reside en abrirse más a la ciudadanía y menos a los sistemas y procedimientos. Los protagonistas son las personas, los protagonistas son los ciudadanos concretos y la organización tiene que estar atendiendo continuamente los problemas, las dificultades, los anhelos, los intereses colectivos de esas personas. Lo que ocurre es que, desgraciadamente, la historia de los fracasos de las reformas administrativas tiene mucho que ver con la historia de la permanente mirada de la organización hacia sí misma, en vez de mirar continuamente hacia los problemas sociales. La buena administración, el buen gobierno, ha de realizarse mirando permanentemente a las necesidades colectivas de los ciudadanos desde los citados parámetros del pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario. Esperemos que la reforma diseñada para gestionar eficaz y eficientemente los fondos de la Unión Europea para paliar los efectos de la pandemia se pueda realizar atendiendo a los cánones de una buena administración. La letra de las normas que, sin embargo, se acaban de aprobar apuestan por la centralización y un crecimiento burocrático que mucho nos tememos que no sean más que burdos procesos para el uso partidista de dichos recursos tan importantes para salir de la crisis que tanto hace sufrir a tantos españoles.

*Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de Derecho Administrativo