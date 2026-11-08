Mágoa
Quen teña unha certa idade non terá escoitado centos de veces expresións do tipo “el fútbol no es cosa de niñas” ou “juego de mariquitas”. Fun testemuña diso, en campos de fútbol de toda condición, desde que comecei a presenciar partidos hai case setenta anos, tempos case que inmemoriais. Tamén llo escoitei dicir a compañeiros de equipo ou a contrarios no transcurso do xogo, cando alguén se queixaba da dureza dunha entrada ou similar. Daquela, cando menos na nosa contorna, non se levaba o fútbol feminino e as rapazas que ousaban darlle patadas a un balón eran alcumadas de machotas ou macharolos. Porque o fútbol era cousa de homes –tomasen ou non Soberano– e iso había que deixalo ben de manifesto na agresividade.
Esa agresividade que, comunmente, leva aparellado o feito da entrada dura, sen miramentos, o que tamén se denomina dar caña ou leña. Ese “dale” que se incita a repartir mesmo en partidos de cativos de todas as idades, desde ben pequenos. Vino facer a miúdo cando levei xogar a meu fillo pequeno ou a meu neto maior.
Nas primeiras semanas que andei polo Uruguai, como non coñecía ninguén, os sábados pola tarde baixaba a camiñar pola Rambla montevideana e de cando en cando detíñame a ver xogar á pelota, xa fose a cativos federados, xa a grupos de xente de diferentes idades que botaban pachangas... Había moitos campos por alí e en todos percibía unhas actitudes guerreiras superiores ás que tiña visto polos nosos lares. Andado un tempo, coñecín un tipo algo máis vello ca min –cumprín os 39 en Montevideo– que era moi seguidor e practicante do fútbol –lembremos aquilo de que no Uruguai os nenos nacen berrando gol, que dicía Galeano– que me comentaba a estopa que moi gratuitamente se repartía nos campos da Rambla, máxime sendo como eran partidos de pura diversión. Pois nin con esas. Raro era que non houbese algún tipo de feridos.
Nas nosas competicións, como é sabido, é coñecida a contundencia empregada por defensores –e non só– procedentes de Latinoamérica, particularmentre arxentinos e uruguaios, aínda que en ocasións os de por aquí non quedan atrás. A acción máis dura que teño na mente foi a patada que lle arrimou Goikoetxea a Maradona no Camp Nou en 1983. Tampouco me esqueceu aquel “Pisalo, pisalo” que lle escoitei dicir a poucos metros a Bilardo, nun Deportivo-Sevilla en Riazor. Curiosamente, naquel equipo sevillano xogaba Maradona, moitas veces vítima desas malas mañas.
Estas lembranzas son pequenas mostras do moitísimo que poderiamos contar de violencia no mundo do fútbol, deixando á marxe o que se puido e se pode seguir escoitando nas gradas. Nas de fútbol profesional, amador, xuvenil, infantil... Situacións próximas da violencia hai, no campo e nas gradas.
Que pase o balón, pero non o contrario é vello lema, case de obrigado cumprimento. E por aí poderiamos analizar o encontronazo que o pasado luns acabou coa vida do dianteiro tinerfeño Jesús de Miguel. O porteiro Owono, en rápida carreira, ía polo balón, que viña alto e por iso salta, mais tamén ía, se era preciso, frear o xogador. E pouco máis tería que pasar.
Mais no fútbol, como en todas as actividades humanas, o azar tamén inflúe e neste caso trouxo unha tráxica e inesperada morte, como podería ter traído un simple golpe, como tantos, curable cunhas fregas.
Vin moitas veces a xogada e non atopo nada que non teñamos xa visto en moitas ocasións. Mais desta vez acabou mal.