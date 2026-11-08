Una huelga general atípica

La huelga general, promovida a solicitud del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas y convocada a cuarenta y ocho horas del inicio de la campaña electoral, resulta atípica. Mientras que esta medida de presión suele dirigirse habitualmente contra el Gobierno de la nación, en esta ocasión se orienta hacia la oposición y, subsidiariamente, contra la patronal. El planteamiento tiene lógica: la protesta exige, además de reactivar los convenios laborales para aumentar los salarios, un mejor acceso a la vivienda. Precisamente, los partidos de la oposición parlamentaria que bloquean la regulación del mercado inmobiliario gobiernan en doce de las diecisiete comunidades autónomas y en casi la mitad de los ayuntamientos del país. Esta huelga desplazará el foco de las polémicas impulsadas por la oposición y ayudará a reconectar con las demandas de los electores progresistas, y de muchos que no lo son.