O atomismo dos químicos
John Dalton (1766-1844), pioneiro do átomo, era fillo dunha familia de cuáqueros de Cumberland (Inglaterra). Iniciou a súa carreira científica como meteorólogo e pénsase que as súas concepcións sobre o átomo proceden precisamente dos seus estudos sobre a atmosfera.
Dalton, que se dedicou basicamente á docencia e fundou unha academia, escribiu en 1804 respecto da teoría atómica os tres postulados: 1) Pequenas partículas chamadas átomos existen e compoñen toda a materia, 2) Son indivisibles e indestrutibles, sendo os verdadeiros elementos, e 3) Os átomos do mesmo elemento químico teñen as mesmas propiedades e non se transmutan nin se cambian noutros elementos.
En 1803, Dalton publicou a chamada ‘lei das proporcións múltiples’ ou lei de Dalton, que na actualidade aínda se ensina na química básica. Esta lei afirma que elementos químicos diferentes se combinan segundo múltiplos enteiros dos seus pesos elementais. Nas súas propias palabras, esta lei enuncia o seguinte: “Cando dous ou máis elementos se combinan para dar máis dun composto, as masas dun deles, que se une á unha masa fixa doutro, teñen como relación números enteiros e simples”. E o principio da conservación de masa: en toda reacción química, a masa dos reactivos será igual á dos produtos.
Dalton interpretou estas proporcións como unha manifestación do atomismo. Se se pensa que un composto se forma a partir de átomos de distintos elementos que xa gardan unha certa proporción de peso entre si, entón por moita cantidade de composto que tomemos sempre gardarán a mesma proporción.Dalton acababa de descubrir unha característica macroscópica (unha relación constante das masas dos compoñentes co peso dunha resultante) que interpretou como unha consecuencia de fenómenos que tiñan lugar a nivel microscópico e a combinación de varios tipos de átomos.
Respecto dos átomos, Dalton seguiu mantendo que eran indivisibles e que non se podían crear nin destruír, de modo que nun proceso químico os átomos unicamente se recombinan. Estabeleceu que cada elemento estaba constituído por un tipo de átomos iguais entre si e diferentes ao resto dos elementos. Unha das características que Dalton determinou para diferenciar os átomos residía no seu peso atómico.
A súa crenza na indestrutibilidade dos átomos levouno a defender a lei de conservación da materia (que propuxera anteriormente Lavoiser). “Sería tan absurdo tratar de introducir un novo planeta no sistema solar ou de aniquilar un xa existente como tratar de crear ou destruír unha partícula de hidróxeno”. O uso da balanza, que tan importante era nos traballos de Joseph Priestley (1733-1804) e Antoine Lavoisier (1743-1794), tamén foi determinante para Dalton. Entre 1800 e 1808, Dalton levou a cabo medicións precisas e sistemáticas dalgunhas reaccións químicas e con elas puido formular a lei experimental das proporcións múltiples.
Ás veces, dous elementos reaccionan entre si de diversos modos para dar lugar a compostos distintos. No caso, por exemplo, do osíxeno e o carbono, que poden formar monóxido de carbono (CO) ou dióxido de carbono (CO2). Os pesos do osíxeno que reaccionan con un peso fixo de carbono gardan entre si unha relación numérica simple (2 a 1). Así, por cada 100 g de carbono necesítanse 133 de osíxeno para formar CO e 266 para formar CO2. Trátase dunha relación simple, pero só é posible determinala cando se dispón de instrumentos precisos. Coa mellora da balanza e doutras técnicas de medición, Lavoisier e Dalton, entre outros, puideron construír unha nova química baseada na masa/peso das substancias/elementos químicos. A hipótese atómica, aceptada, proporcionou a separación de novas substancias/elementos químicas (24 delas foron illadas entre 1800 e 1850: aluminio, calcio, litio, magnesio, potasio, silicio…). En 1860, na cidade de Karls-ruhe (Alemaña) tratouse de poñer orde a tantas substancias novas. Será en 1869 cando o químico ruso Dimitri Mendeleiev (1834-1907), no seu ‘Tratado de Química’, elaborou a súa importante táboa periódica dos elementos, que foi determinante na clasificación das 62 substancias químicas coñecidas naquel tempo, e que foi o pilar para ordenar as máis de cen que son coñecidas hoxe en día.