Vox y los chinos

Ahora que estamos a punto de entrar en campaña electoral, habría que obligar a Vox a posicionarse públicamente sobre la instalación de la empresa automovilística SAIC Motor en Ferrol. En los partidos políticos no cabe el “silencio administrativo”, y como son los únicos que no se han manifestado, tenemos derecho a deducir que se oponen, pero no se atreven a decirlo. Creo que los ferrolanos tenemos derecho de saber hasta dónde están dispuestos a boicotear esta inversión. Si esto que estoy escribiendo no se ajusta a la realidad, Vox lo tiene muy fácil: desmentirme con un comunicado. Puede hacerlo desde Madrid, o bien por medio de su responsable en la comarca, de la que sólo se sabe que es una mujer y que vive en Narón. Si la fábrica fuera estadounidense, estarían aplaudiendo todo el día; pero es china, y eso lo cambia todo, incluyendo la existencia de condicionantes para la “prioridad nacional”.