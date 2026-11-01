Manuel Gerena en Oleiros
O pasado venres, 23 do mes que venceu, acudín alegre ao auditorio d’A Fábrica de Perillo a escoitar o concerto gratuíto de Manuel Gerena, organizado polo Concello de Oleiros. Para unha persoa dos meus anos, desas que sempre quixemos vivir a vida con intensidade, participando dela e nela para que pouco nos fose alleo, o nome de Gerena está gravado no peito e na mente. Témome que para a inmensa maioría da xente máis nova pouco ou nada significa por estes nosos lares. Reparemos neste dato: o día 7 do pasado mes de xullo cumpríronse 50 anos da súa anterior actuación en terras coruñesas. Celebrouse no vello Pavillón de Deportes de Riazor e houbo que suspendela pola intervención da policía no intermedio. Segundo conta o propio Gerena, foi el mesmo quen se dirixiu aos asistentes indicando -para lle quitar lume ao asunto- que o recital non podía continuar por un problema técnico. Técnico era, pero doutro tipo. Que non houbese disturbios de ningún tipo librouno dunha detención máis das tantas que tivo por mor dos concertos ao longo dos anos. Moitos anos, case que 60 como profesional.
O cantautor flamenco –como gusta de definirse–, que fixo 81 anos o pasado 4 de outubro, ofreceunos, acompañado polo espléndido guitarrista Juan Ignacio González, un magnífico recital ás perto de 200 persoas que enchimos de veras o auditorio d’A Fábrica. Interpretou temas de diferentes tempos da súa longa traxectoria, o que, aos que coñecíamos a súa obra, nos fixo evocar aqueles anos das nosas vidas e, aos que sabían menos dela, achegoullela resumida.
Nado en 1945, na miseria da inmediata posguerra, na localidade sevillana de Puebla de Cazalla, no seo dunha familia de traballadores con moitas carencias puido ir pouco á escola por ter que se poñer a traballar desde moi neno. Logo marchou a Sevilla e acabou facéndose electricista. Comezou a frecuentar os ambientes flamencos e a cantar as súas propias composicións, nas que, practicamente desde o inicio, mesturou o flamenco coa poesía, coa liberdade e coa denuncia das inxustizas sociais.
Comezou tamén a viaxar para cantar, sendo Barcelona un dos seus lugares preferidos -no coloquio, o arquitecto Pepe Casabella, que daquela andaba pola capital catalana, quixo lembrar con el eses tempos-, xa que alí sería onde gravaría os seus primeiros discos (Sigles, EP’s e LPs) na discográfica Belter, acompañado, frecuentemente, polas guitarras de Juan Carmona Habichuela e Pepe Habichuela. Títulos como “Me rebelo contra aquel” ou “Mi pueblo y yo”, dos seu primeiro EP de 1970, xa din por onde ían os tiros.
Os versos das “Coplas para Manuel Gerena”, poema de Alberti, datado en Roma en 1971, creo que son suficientemente elocuentes e aforran máis comentarios: “La coplas que a ti te salen, / te salgan como te salgan, / valen. // Porque tú no estás, ni estamos, / para fuegos de artificio / cuando apenas respiramos. // Escribir para cantar…. / cuando se canta, lo escrito / ya pertenece a la mar. // Te llamas Manuel Gerena, / ¡qué bien consuena tu nombre / con la pena! // La pena que es valentía / cuando no dejan al pueblo / más que pena y agonía. // Pena grande que quebranta / los huesos si al pueblo ponen / una soga en la garganta. // Canta muchacho andaluz, / porque tu cante a la sombra / le quita cruz y da luz. // Canta y sigue, por delante / de ti se abre toda España /a la honda voz de tu cante”.
Saúde camarada e a seguir.