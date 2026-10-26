Israel y el peso de unas guerras sin victorias estratégicas

Este 27 de octubre, los israelíes acudirán a las urnas para elegir un Parlamento cuya composición se prevé muy compleja. El electorado votará condicionado por el impacto emocional del atentado terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023, que se saldó con 251 secuestrados y más de 1.200 muertos. Dicha acción se perpetró justo cuando Israel estaba a punto de normalizar relaciones diplomáticas con Arabia Saudí, Catar, Kuwait y Omán. Dado que este giro amenazaba directamente a Irán, resulta lógico deducir que el ataque de Hamás buscaba abortar un proceso históricamente perseguido por el Estado judío.

A partir de este escenario, es necesario plantear tres preguntas clave:

¿Tenía derecho Israel a actuar contra Hamás? Por supuesto. Ningún Estado soberano puede permanecer pasivo ante una agresión terrorista de tal magnitud.

¿Provocaría la intervención militar bajas civiles en Gaza? Inevitablemente sí, al tratarse de uno de los territorios con mayor densidad demográfica del planeta.

¿Qué tipo de respuesta militar cabía esperar? Lo deseable habría sido diseñar una operación que redujera el sufrimiento de la población civil.

Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta. El umbral del denominado “daño colateral aceptable” ha sido calculado por programas de Inteligencia Artificial, cuyos algoritmos –diseñados por el Tsa­hal– han mostrado una evidente falta de consideración hacia los civiles. Tampoco se ha reducido el calibre de la munición empleada, ni se han establecido protocolos eficaces para garantizar rutas de escape seguras o zonas de exclusión donde la población pudiera recibir ayuda humanitaria. A esto se suma la excesiva autonomía concedida a los oficiales de rango medio en el terreno quienes, de forma previsible, anteponen la seguridad de sus subordinados a cualquier otra variable. El balance es devastador: decenas de miles de mujeres y niños fallecidos, y el 80% de las viviendas e infraestructuras destruidas o gravemente dañadas.

Otro planeamiento operacional, a costa de aumentar las bajas propias (que rondan los 500 muertos) habría reducido significativamente el daño a la población gazatí, y habría evitado el actual descrédito internacional que sufre Israel.

Paradójicamente, a Benjamín Netanyahu no le pasará factura en las urnas la tragedia humanitaria de Gaza. Su verdadero lastre electoral es haber arrastrado al país a una guerra en tres frentes bélicos simultáneos sin haber cosechado un solo triunfo estratégico, sumado a la evidencia de que la Cúpula de Hierro no ha resultado ser tan infalible como se creía. Su destino final no parece estar en la Corte Penal Internacional (CPI), sino en los propios tribunales israelíes si estos reactivan las causas penales que tiene pendientes. Sin embargo, para que la justicia local pueda actuar, primero tendrá que perder la jefatura del Gobierno.