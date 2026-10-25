Para que traen a Milei?

En mayo de 2024, los líderes de PP y Vox recibieron con entusiasmo a Javier Milei, quien explicó sus recetas económicas para Argentina: eliminar controles a la economía, reducir el poder de los sindicatos, privatizar y atravesar una etapa de ajuste duro y sacrificios para rebotar con fuerza hacia la prosperidad. Se ha cumplido con creces lo duro, pero ni hay rebote ni se vislumbra. Cuando alcanzó el poder, un dólar costaba 366 pesos y ahora cuesta alrededor de 1.500. La población está cada vez más empobrecida y con menos esperanzas, y cae al 40% la aprobación de Javier Milei cuando todavía falta un año para las elecciones presidenciales. Con semejante fracaso, es lógico que Abascal y Feijóo hayan puesto excusas para no hacerse una fotografía, aunque sí lo ha hecho la presidenta madrileña, que acepta pegarse un tiro en el pie con tal de recibir a alguien que venga a insultar a Pedro Sánchez.