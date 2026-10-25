Tosca
Había moitos anos que non asistía a unha representación operística na Coruña. Non son quen de precisar cantos, mais si sei que este pasado xoves foi a primeira vez que entrei no coruñés Palacio da Ópera para presenciar neste ben sonorizado espazo a posta en escena dunha peza de teatro lírico: a Tosca de Puccini, obra que xa estivera nalgunha ocasión na cidade –a última hai 22 anos–, mais que eu non cheguei a ver.
Fun socio de Amigos de la Ópera na década dos 80 e todas as representacións que vira foran no Teatro Colón. Conservo vivo na memoria un sucedido por mor da miña relación coa sociedade musical. No verán de 1989, inverno no hemisferio sur, pasei 4 meses en Montevideo, de profesor visitante na Universidad de la República Oriental del Uruguay, que así se chamaba. Por comodidade vivín todo ese tempo nun céntrico hotel da rúa San José, onde fixen amizade co principal propietario, con quen adoitaba almorzar. Un bo día presentoume un matrimonio coruñés, que acababa de hospedarse, que fora visitar unha sobriña residente na capital uruguaia. Nas conversas con eles saiu o tema da ópera e resultou que o home era membro da directiva de Amigos de la Ópera. Lamento non recordar os nomes desta xente tan afable. Presentáronme tamén a sobriña –tampouco recordo o nome–, coa que continuei tendo relación no tempo que permanecín en Montevideo. Con ela e co seu home, o recoñecido xornalista e escritor –delicioso o seu libro Los cafés montevideanos– Alejandro Michelena. Militaban ambos no Partido Comunista Uruguayo e sufriran detencións, torturas e outras represalias nos anos da ditadura. Michelena, ademais de informarme de moitas cousas, fíxome unha entrevista para La Hora Popular, o diario do PCU, onde traballaba. Nunca esquecerei o exquisito trato que este casal tivo conmigo.
Volvendo a Tosca, debo manifestar que gocei abondosamente na representación á que acudín hai tres días. Dúas horas e media que non me semellaron tales. Pareceume moi atractiva a utilización do espazo escénico. Moi boa a montaxe de Rudolf Buchman, con base na orixinal de Paul-Émile Fourny. E o mesmo podo dicir da iluminación, deseñada por Elliott Ganga a partir da creada por Patrick Méeüs.
Alto nivel o da Orquestra Sinfónica de Galicia, dirixida por Oliver Díaz, con ampla experiencia na dirección de destacadas orquestras de diferentes lugares de España e de países de Europa e de América. Cumpriron un bo papel tanto o Coro Gaos, como o coro infantil Cantabile, dirixidos por Fernando Briones e Pablo Carballido, respectivamente.
Encantáronme as interpretacións das tres personaxes centrais, a cargo da soprano donostiarra Miren Urbieta-Vega (Tosca), do tenor exipcio Ragaa Eldin (Mario Cavaradossi) e do barítono malacitano Carlos Álvarez (Scarpia), considerado o mellor barítono do mundo en 2002. Parecéronme todas elas excelentes, de altísimo nivel e é por iso que me chamou a atención a maior duración e o maior volume dos aplausos –acompañados dalgún “Bravo!”– dedicados á soprano ao finalizar a interpretación da aria “Vissi d’arte”, que os dirixidos ao tenor tras a súa da aria “E lucevan le stelle”, curiosamente, a máis coñecida e representativa das arias desta ópera. Para min estiveron nun mesmo plano, mais xa se sabe como é o dos gustos. Alto nivel, así mesmo, nos intérpretes e nas interpretacións das personaxes secundarias.
En definitiva, un espectáculo de moi primeira liña.