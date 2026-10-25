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Diario de Ferrol

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A esquerda á esquerda da esquerda

Unha vez máis semella que a unión das esquerdas é cousa dabondo complicada, tanto que causa frustración.Alguns líderes pediron perdón, pero iso non é suficiente. Nunha negociación, nun debate de ideas, nun intento de chegar a consensos, ten que haber capacidade de ceder porque se algunha das partes só están empeñadas en manter a súa postura imperturbábel  non hai negociación que valga. A capacidade que as esquerdas teñen para non poñerse de acordo é cousa xa máis que sabida para aqueles que algunha vez pensabamos que habia que pór todo o empeño para que a unión fose factíbel. Todo este proceso de desacordos lévanos  a crer que as formacións políticas á esquerda da “esquerda” non pensaron ben o que nos estabamos xogando camiñando sen dilación cara á incongruéncia de facilitar que gañen os comicios a dereita ultra e a ultradereita tan unidas ambas as dúas.

Que é o que se buscaba na negociación? Un achegamento de postulados políticos ou unha loita aberta por liderazgos, por ver quen capitaliza o proxecto, ou quizais certos egos desmedidos e vaidades subxacentes? A saber: o que si é certo é que estamos diante dun novo fracaso unionista fronte a unha misión que se torna complicada mentres a oposición que aspira a gañar as eleccións o 29 de novembro e a gobernar este país, eses tipos de “puta madre” que abeirándose nunha liberdade de expresión retorcida chaman “hijo de puta” ao presidente do goberno, aplauden coas orellas que unha vez máis a esquerda estea dividida. Aquilo de “divide e vencerás” gaña a “a unión fai a forza”. Tratábase de sumar e non restar, de non dar cancha á involución que se aveciña. Poderíamos andar a darlle voltas e máis voltas a este desacordo pero de nada servirá xa. E só hai unha palabra que o defina: frustración, ou se se quere: fracaso. Unha mágoa.

E verdade que as cousas son como son e non como un quixera que fosen e a iso haberá que aterse. Só cabería esperar que a precampaña e campaña eleitoral transcorra sen grandes sobresaltos, que a educación e boas maneiras prevalezan sobre os insultos e aldraxes  pero o mesmo son un iluso e iso sería como pedir peras ao olmo. A ver.