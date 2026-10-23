Einstein e Hilbert (II)
Tradicionalmente tense afirmado que Hilbert, catedrático de Matemáticas de Gotinga, descubriu as ecuacións relativistas do campo gravitacional antes que Einstein, aínda que nunca reclamou a propiedade. Hilbert enviou o seu artigo a publicar o 20 de novembro de 1915, cinco días antes de que o fixera Einstein.
Servíndose dos seus amplos coñecementos matemáticos, formulou un principio con variacións do que se deducían as ecuacións da gravitación e do electromagnetismo (Einstein, en cambio, limitouse á interacción gravitacional). Postulaba, por un lado, que as leis da física están determinadas de maneira que certa integral alcanza o seu mínimo. Por outro, que certa función que depende da métrica riemanniana mantense invariante baixo transformacións arbitrarias de coordenadas. Quería facer coa gravitación e o electromagnetismo o mesmo que fixera para a xeometría: estabelecer con claridade os seus fundamentos e deducir os principiais resultados a partir dun número de axiomas ou principios básicos. Estrutura axiomática, método dedutivo e cálculo de variacións son os tres ingredientes fundamentais de todas as participacións de Hilbert á física.
Aquela mesma mañá, a do 18 de novembro, Einstein recibiu o novo traballo de Hilbert, aquel para cuxa presentación fora invitado a Gotinga. Sentiuse sorprendido e incluso algo consternado ao comprobar o parecido que resultaba ao seu. A resposta de Einstein a Hilbert foi concisa, algo fría e claramente a reafirmar a prioridade dos seus propios traballos. Hilbert respondeulle de maneira amable e bastante xenerosa ao día seguinte, sen atribuírse ningunha prioridade a si mesmo. Einstein estaba entusiasmado polo seu éxito, pero ao mesmo tempo preocupáballe a posibilidade de que se lle atribuíra a Hilbert, que presentara a súa propia versión cinco días antes en Gotinga.
Entón, a quen hai que atribuír realmente o principal mérito das ecuacións matemáticas definitivas? A cuestión da prioridade entre Einstein e Hilbert suscitou un pequeno debate histórico. “Hilbert deu os últimos pasos matemáticos para o descubrimento de forma independente e case á vez que Einstein, pero este foi responsable basicamente de todo o que precedeu a eses pasos”, escribe Kip Thorne. “Sen Einstein pode que as leis relativistas xerais da gravitación non se descubrirían até varias décadas máis”. A estrutura curvada e ondulada do espazo-tempo explicaba a gravidade, a súa equivalencia coa aceleración e tamén, afirmaba Einstein, a relatividade xeral de todas as formas de movemento.
Agora ben, se o artigo de Hilbert contiña as ecuacións da relatividade na súa versión máis xeral (coa xeométrica non só da gravidade, senón tamén do electromagnetismo) e se o artigo foi entregado por Hilbert cinco días antes que o de Einstein, non debería recaer o mérito do descubrimento da teoría da relatividade xeral en Hilbert, por moito que se recoñeza que Einstein lle facilitou o camiño? A resposta a esta pregunta é negativa, por dúas razóns. A primeira é porque a teoría hilbertiana non era idéntica á einsteiniana. Formalmente eran equivalentes, pero diferían na interpretación física. Para Einstein, o método axiomático era de pouca utilidade na materia e, ademais, aínda que a día de hoxe asociamos o nome de Einstein cun dun físico teórico ensimismado en cuestións moi abstractas, convén non perder de vista que tanto durante a súa educación como durante o seu período de maior creatividade sempre se mantivo moi apegado á realidade física e experimental. Era tanto inductivo como deductivo. A segunda razón, tanto máis importante, é que moi recentemente se coñeceu, grazas ao historiador da matemática Leo Corry, que o contido presentado por Hilbert na Academia de Ciencias o 20 de novembro non coincide co finalmente publicado. Hilbert introduciu emendas e correcións no seu artigo o día 6 de decembro tendo en conta o presentado por Einstein o 25 de novembro. Parece que Hilbert alterou as súas ecuacións para acomodalas ás de Einstein. A pesar da breve desputa entre ambos, o episodio non levou a unha animosidade en ningún momento nin a longo plazo.