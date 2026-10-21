Albert Einstein decía que no debemos intentar convertirnos en personas de éxito, sino en personas de valor. Y otros, como Steve Jobs, creían que si la persona trabaja en algo que le gusta y le apasiona, no necesita un empujón, su visión será el impulso.

Valor, visión e impulso no le faltaron a Javier Pedreira. Su labor durante 35 años como trabajador social de primera línea y más tarde como jefe de los Servicios Sociales del Concello de Ferrol, no dejaron indiferente a nadie.

Hay personas que sin proponérselo hacen notar su presencia tanto en el entorno laboral como entre amigos/as. Esa clase de personas, normalmente dotadas de una gran inteligencia emocional, son capaces de trasmitir confianza, optimismo y seguridad a los demás y, sobre todo, a los equipos con los que trabajan. Y eso se llama liderazgo.

El pasado 22 de mayo, día de Santa Rita, patrona no oficial de los funcionarios de las administraciones locales de España, Javier Pedreira, con motivo de su jubilación junto con otros funcionarios, fue galardonado por el Concello por su labor profesional.

Los que tuvimos la suerte de haberlo conocido, formando parte de su equipo como trabajador social, aunque fuera por un brevísimo período de tiempo, conocemos su honestidad, profesionalidad, capacidad y entrega a una profesión que no siempre es agradecida con las personas que la ejercen.

Javier dio forma al desarrollo y al crecimiento de los servicios sociales de Ferrol, fue su motor, descentralizándolos, inaugurando las UBTS, liderando equipos, desarrollando proyectos; uno de ellos focalizado en el barrio ferrolano de Caranza. Un programa que, además, sirvió de modelo al resto del Estado.

En el salón de actos, el día del homenaje, Javier tuvo palabras de cariño para las compañeras y los compañeros de profesión, asimismo para los equipos interdisciplinarios, psicólogas/os, educadoras/os sociales y técnicos que han colaborado con él.

Allí habló de muchas cosas. Además de tener palabras de gratitud y reconocimiento para otros departamentos, registro, recursos informáticos, bomberos, sindicalistas, destacando lo mucho que aprendió con todos los equipos humanos con los cuales ha trabajado o que han colaborado con él.

También mencionó puntos clave de la profesión como cuando dijo: (…) “Nuestro trabajo no siempre es suficientemente valorado, ni por la sociedad ni por los responsables políticos que deben facilitarnos medios con los que poder afrontar las dificultades.

Nuestra responsabilidad va mucho más allá de trámites burocráticos y nos exige sensibilidad y empatía y (…) el deber cumplido es la vitamina que nos ayuda a seguir, a no rendirnos hasta llegar al final de nuestro trabajo. (…) Los de servicios sociales no somos un departamento más dentro de la estructura administrativa del Concello, ni mejores ni peores, sino simplemente distintos”.

Habló de sus compañeras y compañeros. Mencionó también a tres personas que fueron importantes en su vida profesional y personal (…) “En tantos años he tenido encuentros y desencuentros, incluso con compañeros/as, pero siempre entendí que todos remábamos en la misma dirección y con el mismo objetivo, ayudar, ayudar y ayudar (…) quisiera agradecer y mencionar a tres personas, en particular, que me ayudaron especialmente, tanto profesional como personalmente, y que hoy no están aquí: T.S. Pilar Díaz Real. Maestro, Marco Marchioni. Profesor Miguel García Rescalvo.

(…) Así pues, con todo mi cariño hacia todos vosotros/as, con mi eterno agradecimiento por estar hoy aquí, os digo que no me voy, porque siempre estaré a vuestro lado para lo que necesitéis. Alfonso X “El Sabio” dejó escrito aquello que dice: bebed viejos vinos, leed viejos libros, quemad viejos leños. Guardad y cuidad a los viejos amigos/as ¡¡¡Nosotros no nos rendimos nunca!!! Brindemos por ello y gracias a todos”.

Uno, que tuvo la suerte de compartir ideas con él, de hablar de lo divino y lo humano y, con el tiempo, haber edificado una sincera amistad, que es lo más importante, sabe de lo que está hablando.

Así que, desde esta columna de opinión publicada en el Diario de Ferrol, este servidor te desea que disfrutes de una fructífera y larga jubilación.