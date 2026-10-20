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Diario de Ferrol

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Ata sempre Beiras. Mestre, amigo

Tentado estaba eu de titular este artigo en francés: “Jusqu’a toujours maître et ami, Beiras”. Porque a nosa lingua franca (a que se utiliza coa xente que non entende o noso idioma) era o francés, como tamén acontece cun dos grandes: Xosé Luís Méndez Ferrín, amigo común. E por razóns fundamentais. Beiras foi traductor de autores franceses emblemáticos (Anouilh, Sartre, Camus…). E como exemplo do uso da lingua franca remítome ao encontro entre o senlleiro filósofo contemporáneo Slavoj Zizek e Beiras, en Compostela. Todos os tres nos comunicábamos na lingua de Voltaire.

Beiras amaba Ferrol. Proba disto é o seu desprazamento (xa co peso da saúde) a esta cidade nos últimos tres anos da súa vida. A primeira convidado pola organización decrecentista Ligando. A segunda por mor dunha homenaxe cidadá a súa figura e ao seu pensamento. E a derradeira, no pasado mes de abril, para honrar ao noso Víctor Hugo galego: a Méndez Ferrín. Todos ese actos –de rigor e xustiza cómpre recoñecer– organizados grazas a esa luz cultural de altísima importancia e compromiso intelectual e cívico: o Ateneo de Ferrol.

Permítome reproducir de seguido un texto da miña autoría (inédito), verbo da homenaxe feita a Beiras en Vigo:

Agradecido polo convite a participar desta homenaxe xa non á unha persoa en particular, senón máis ben á sabedoría en xeral, neste caso singularizada nun facho que ilumina o noso presente cara ao futuro.

Coñecín a Beiras presentado polo recordado e saudoso amigo Luís Mariño, nun serán xa moi lonxano: inicios dos anos 80. E Mariño díxome, días despois: “Beiras é o noso Gramsci”. Daquela eu non entendín con exactitude esa relación que Luís establecera entre o sardo e o galego. Foi máis tarde –con precisión: après coup, que é como en realidade se aprende o que importa (Freud dixit), como compendín aquela analoxía.

Son dúas –entre outras– as conviccións gramscianas presentes en Beiras, segundo convencido estou: 1) A súa concepción da hexemonía. 2) A concepción anti-dogmática do marxismo.

Querería eu –nesta homenaxe debida a unha das persoas (non existen moitas máis, coido que Méndez Ferrín sería unha delas) herdeiras da xeración Nós, na súa verquente nidiamente de esquerda– salientar a resignificación do termo “intelectual”, palabra deturpada polo tempo.

Tres acepcións ocórrenseme: 1) O intelectual tradicional, o que dista da realidade práctica; 2) o intelectual orgánico: aquel ao servizo do interese dos media do poder ou, pola contra, das organizacións que combatan o estatus imperante; 3) o intelectual xenérico: quen asume as tarefas que constitúen a nobreza de servir á verdade, á liberdade, e á resistencia fronte a opresión. Aquel que ante épocas de desconcerto, como a que estamos a vivir, é quen de ser interpelado agardando unha resposta, cal gardián na noite: “Custos quid noctis”.

Tal é Beiras: un intelectual xenérico. Como no seu tempo fórono Jean-Paul Sartre e Albert Camus. E poño estes dous exemplos á mantenta, xa que sabemos da influencia cultural francesa sobre o homenaxeado. Por citar só algúns exemplos: as súas magníficas traducións críticas realizadas. Entre as últimas: ‘Espertemos’ de Edgar Morin, e ‘A desfeita’ de Camus.

E digo Camus. Sei que constitúe unha obra de cabeceira. Si. E ao respecto, permítanme unha mínima digresión:

Durante uns poucos anos Beiras desapareceu da política pública. Ben. Pois incluso, nós, os vellos marxistas, que pensamos ese lapsus debido a un erro (e, remítome a Gramsci, de novo: “Os únicos que non se equivocan son os indeferentes. Aqueles que nunca activan a historia”). E asemade, podemos engadir: tampouco nunca se equivocan os sectarios, os indolentes, os seguidistas, os submisos).

O erro ao que me refiro foi o da alianza con forzas políticas, que pretenderon, e conseguiron ocupar un espazo político esperanzador nun inicio, frustrando unha esquerda nacionalista de seu. E, nós, non deixamos de preguntármonos (e parafraseo agora a Sartre falando de Camus): “Que vai facer Beiras…. Porque é unha desas raras persoas a quen estamos dispostos a oir…. Que dirá disto? (…) Esperabamos: compría agardar, había que saber”.

E, por suposto, agardamos, nós. Esperamos outravolta o discurso teórico e práctico (da filosofía da praxe, como Gramsci) dun home cuxa traxectoria impecábel. Desde o inicio: non sucumbir ao que eu denomino “tentación heideggeriana na Galiza” (Ramón Piñeiro) até arestora: non caer na desafección postmoderna. E, por suposto, sempre contra o sectarismo.

Podemos actualizar a Bertold Brecht (a típica/tópica frase: “Aqueles que loitan durante toda a vida son os imprescindíbeis”). E así reformulámola: “O curso das cousas non muda nunca a non ser pola acción de aqueles que continúan a traballar”.

Beizón Beiras, sabio e amigo.

Sempre na memoria. 

Jusqu’a toujours. Mon Maître. Mon ami.