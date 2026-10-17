Unha “conversación”
Hoxe, entre nós, segundo o que recollen os dicionarios do noso idioma e dos das linguas que nos son máis próximas conversar é falar con alguén, con unha ou máis persoas de xeito máis ou menos familiar sobre calquera tema.
Aínda que isto non nolo digan as entradas dos dicionarios, somos conscientes de que para que haxa conversa os interlocutores teñen que comprender o que se está a dicir. Caso contrario non hai conversa posible. Se teñen que mediar persoas alleas á conversa para permititr ou facilitar a comprensión –isto é, tradutores–, o intercambio de palabras, ao meu entender, deixa de ser unha conversa, perde a familiaridade.
O noso vocábulo conversar procede do latín conversāre, que viña sendo “vivir en compañía”, “estar habitualmente con outros”, isto é, algo máis amplo que o simple feito de falar con alguén. O intercambio era de vida e non só palabras.
Das palabras, dun tempo a esta parte e cada quince días, fálanos Martín Caparrós, na súa seccón “Pamplinas”, nas páxinas de El Pais Semanal, dun xeito que me marabilla. Gustaría ter esa sensibilidade de achegamento á palabra, ás palabras, que me permitise referirme a elas dun xeito máis claro e ameno, sen ficar no puramente filolóxico. Termo este que, por riba, a moita xente -non a min, por suposto- lle soa a tedio, a aborrecemento, a cousa inútil, inclusive, cando non é nada diso. Sempre leo eses textos con fruición e recoméndolle a súa lectura a quen me quer escoitar. Así mesmo, nas páxinas do citado semanal, sempre leo, encantado da vida, a columna “La imagen”, de Juan José Millás. Saben os que a coñecen que se trata dunha foto que comenta, con moita graza, precisión e finura, o recoñecido novelista e xornalista de opinión. Gran conversador, por certo. Vén todo isto polo pé dunha foto que o pasado venres reproducían algúns xornais. Vina nas páxinas do noso Diario, cando o lía acompañando o almorzo, como adoito facer todos os días. Logo tiven que ir a unha consulta médica ao Chuac e despois, xa de volta no barrio, fun tomar un par de cafés expresos -que tanto me prestan- a un dos meus locais de referencia. Alí fun botando man dos xornais disponibles -teñen un lote de cabeceiras e outros tantos lectores e lectoras-e, para a miña sorpresa, batín coa antedita foto na primeira plana do ABC. Ignoro o porqué desa ubicación –cústame crer que non tivesen outra máis interesante–, máis aló de lle facer propaganda ao líder da oposición, que é obvio que si.
Na foto, da autoría de Diego Puerta, podemos ver a Núñez Feijoo, ao carón de Úrsula von der Leyen, na compaña de membros do grupo Popular Europeo. Mais non foi a foto en si senón o pé, de EFE, que a acompaña: “El presidente del PP conversa con la presidenta de la Comisión Europea ayer en Bruselas”. A boca entreaberta da señora e a cara e o xesto como de atención do presidente do PP español é o que nos pode levar a ese “conversa” do texto que vai coa foto.
Mais aí non pode haber conversa posible, foi o primeiro que me veu á cabeza. Segundo -sen rubor ningún, que por iso non hai que escandalizarse- el mesmo ten confesado en moi diferentes ocasións ao longo dos anos, o señor Núñez é incapaz de entender e expresarse en inglés. Ergo, non hai conversación. O diario madrileño, na súa lóxica, nada nos di, mais seguro que, coma nós, é consciente de que está alí no medio daquela xente sen coscarse de nada, ou case.