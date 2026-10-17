Negociación buena. Negociación mala

Los partidos del denominado Frente Amplio y los socialistas compartirán papeletas para el Senado. Han negociado con discreción, como se hace cuando se busca alcanzar un acuerdo. Por el contrario, las formaciones a la izquierda del PSOE han sido incapaces de cumplir la voluntad mayoritaria de sus votantes: firmar un pacto global y creíble para impedir la llegada de un nuevo gobierno, cuyos socios han tenido la cortesía de anunciar que pretenden privatizar las pensiones e impedir cualquier intervención en el precio de la vivienda. Sobre la bocina, solo se han cerrado alianzas parciales en cuatro autonomías que concentran el 21 % de la población. Aunque las responsabilidades están repartidas de manera desigual, este fracaso provocará una importante fuga de voto útil hacia el PSOE en unas cuarenta provincias, lo que abriría el resultado electoral. A la derecha se le hacen largas las campañas.