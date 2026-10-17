Correccións que carrexan controversia
E non deberan, opino eu, sempre que vaian, no caso dunha escrita, a mellorar o texto. Pero para algúns autores e mesmo para os seus herdeiros semellan non estaren moi ben vistas porque quizá entendan que son unha intromisión en algo que pretenden intocable.
Un amigo meu editor recibiu nunha ocasión un texto dunha autora que estaba cheo de erros e de faltas de ortografía. Púxose en contacto con ela e anuncioulle a súa intención de corrixilo ao que esta se opuxo rotundamente: Ou vai como eu mandeino ou non vai!, dixo cabreada. O lóxico é que non fora pero meu amigo decidiu publicalo cunha nota dicindo que o texto vai como a autora desexou que fose, e así foi. Hai que ver.
No texto orixinal da canción “Catro vellos mariñeiros” que gravei no ano 1972 que tanta sona acadou, déuseme por corrixir a palabra “vamos” que non existe en galego pola correcta “imos” e non creo que con iso cometera un pecado irredento porque con esta pequena corrección o texto non trocou de significado. E non se trataba de normativizalo porque a normativización do idioma galego non se establece ata o ano 1982, e si substituír un tempo verbal en castelán pola súa acepción correcta en galego. Os que escribimos e mandamos as nosas escritas á editorial sabemos que alí, por norma xeral, pasan por un proceso de corrección antes da súa publicación, cousa que os autores agradecemos. Apañados estaríamos se por cada corrección colleramos un cabreo e moi mal iría o idioma se o deixamos libre albedrío.
E a propósito de “vamos” e de “imos” direivos que a publicación dos seis poemas galegos de Federico García Lorca xurde o 27 de decembro de 1935. Nun deses poemas ao que tamén puxen música e gravei, comeza co verso: “Imos silandeiros orela do bado...” onde os mentores de Lorca, Eduardo Blanco Amor e Ernesto Guerra da Cal, suxiren ao poeta o uso de “imos” en detrimento do castrapo “vamos”.
En resumo, creo que non é unha intromisión tratar de corrixir o que non está ben sempre e cando esa corrección non altere substancialmente o significado e o sentido do texto e o autor ou descendentes máis que incómodos e cabreados deberan sentirse agradecidos.