Canseira cidadá
A moción de censura do 1 de xuño de 2018, motivada pola sentenza xudicial do “Caso Gürtel”, tivo como primeiro efecto a chegada de Pedro Sánchez á presidencia de España, pero como segundo que a dereita –como sempre que estivo fóra do poder– non aceptara a alternancia democrática. Desde aquela estamos a asistir a un acoso e derribo das institucións do país e dos liderados democráticos.
Ademais do incremento da polarización que ten consecuencias certas na cidadanía, hai outros efectos directos en amplos sectores da cidadanía. Para comezar cun sector de persoas, que cansas do ruído e das leas, decidiron pasarse a unha especie de “autismo social”. Non seguen os informativos nin a prensa diaria, as súas redes están baleiras deses contidos. Decátanse do que pasa, incluso no seu entorno inmediato, cando ti llo contas.
O discurso apocalíptico xunto co “me gusta la fruta” contra as esquerdas provoca, en sectores maioritarios da cidadanía –incluso por riba das súas preferencias ideolóxicas–, un enorme cansancio e unha fonda preocupación polo futuro. En Ferrol sufrimos directamente esa violencia política, pero tamén vese na falta de empatía nas pequenas cousas, que vai en detrimento da convivencia cidadá.