Lembrando a Lorena Fernández Romero (*)
Hai persoas que pasan pola nosa vida e outras que deixan unha pegada que xa non desaparece. Lorena Fernández Romero foi, sen dúbida, unha desas persoas.
Lorena naceu en Fene e residía en Mugardos, dúas terras que amaba profundamente.
O pasado 30 de agosto, aos 62 anos, Lorena deixounos. Pasaron xa unhas semanas desde a súa marcha, pero a súa ausencia segue moi presente. Deixa un baleiro enorme, non só entre a súa familia, amizades e compañeiros, senón tamén entre todas aquelas persoas e animais polos que loitou durante tantos anos.
Eu tiven a sorte de coñecela e de compartir con ela unha amizade que naceu dunha causa que ambas amábamos profundamente: a defensa e o benestar dos animais. Foi así, loitando por aqueles que non teñen voz, como os nosos camiños se cruzaron. E axiña descubrín que detrás daquela muller chea de enerxía había unha persoa cunha enorme sensibilidade, unha forza inmensa e, sobre todo, unha capacidade extraordinaria para converter o que sentía en acción.
Lorena foi a fundadora e presidenta de Iniciativa Dignidade Canina (Indican), unha asociación á que dedicou unha parte moi importante da súa vida. A entidade naceu a raíz dunha petición que creou en Change.org para denunciar o encadeamento permanente dos cans, unha realidade que, por desgraza, segue moi presente en Galicia. A petición conseguiu reunir miles de sinaturas e, a partir daquela mobilización, Lorena decidiu crear Indican para continuar dando visibilidade a esta problemática e defender os animais que viven sometidos a esas condicións.
Non se limitou a falar do maltrato animal: implicouse, denunciou, concienciou, buscou solucións e loitou para que a sociedade mirase cara a unha realidade que moitas veces preferimos non ver.
Foron moitas as campañas e iniciativas que puxo en marcha ao longo dos anos. Campañas de concienciación para fomentar a adopción dos chamados cans potencialmente perigosos, e outras que buscaban cambiar a maneira na que vemos e tratamos os animais.
Entre elas están ‘Vivir sen etiquetas’, en Fene, coa que se buscaba romper cos prexuízos cara aos cans considerados potencialmente perigosos; ‘As vidas non se compran’, en Mugardos, unha iniciativa para poñer o foco na responsabilidade que implica incorporar un animal á nosa vida; ou aquela campaña coa que lembraba que os animais non son un regalo de Nadal, porque detrás de cada mascota hai unha vida e unha responsabilidade que non debería depender dunha moda ou dun momento de ilusión.
Tamén buscou sempre novas maneiras de chegar á xente e de falar do maltrato animal e das diferentes realidades que afectan aos animais. A radio foi outra das ferramentas que utilizou para concienciar. Creou ‘Radio Animal’, un programa realizado coa colaboración de ‘A Fenestra’ de Radio de Fene, desde o que puido dar voz a diferentes problemáticas relacionadas coa protección animal e achegar estas cuestións á sociedade.
Porque Lorena entendía que para cambiar as cousas non abondaba con denunciar cando xa sucederan. Había que informar, concienciar, educar e conseguir que as persoas entendesen que detrás de cada animal hai unha vida que merece respecto.
Pero Lorena non era só o que facía. Era, sobre todo, a maneira na que o facía.
Era imposible coñecela e quedar indiferente. Tiña unha enerxía difícil de explicar, unha capacidade enorme para implicarse e unha coherencia que a levaba a defender aquilo no que cría, mesmo cando era máis fácil mirar cara a outro lado.
Para min, a súa perda é tamén a perda dunha amiga, dunha compañeira de loita e dunha desas persoas que aparecen na vida e acaban formando parte dela para sempre.
Indican perde á súa fundadora e a unha persoa fundamental. O mundo da protección animal perde unha voz, unha traballadora incansable e unha muller que dedicou moito do seu tempo a defender aos que non podían facelo por si mesmos.
Pero todo o que Lorena construíu non desaparece con ela. Quedan as campañas, as persoas ás que axudou, os animais aos que deu unha oportunidade, as conciencias que conseguiu espertar e todas aquelas sementes que foi deixando polo camiño.
Queda tamén o amor pola súa terra, por Fene, por Mugardos e pola súa xente. Queda a súa maneira de entender o compromiso, de non quedar quieta ante unha inxustiza e de converter a indignación en acción.
E quedamos tamén nós, as persoas que tivemos a sorte de compartir parte dese camiño con ela e que agora temos a responsabilidade de non esquecer o seu exemplo.
Lorena ensinounos que defender aos animais non é só falar por eles. É implicarse, actuar, denunciar cando é necesario e non renderse.
Grazas, Lorena, por todo o que fixeches.
Grazas por cada animal que defendiches, por cada persoa á que concienciaches, por cada campaña, por cada batalla e por cada momento compartido.
Quero recordar tamén que Lorena paseaba a Boss, un “perriño” que xa é maior e que se está quedando cego. Foi un rescate da asociación e agora está na protectora de Apadan. Eu agora son a súa madriña e son eu quen o segue levando a pasear, como facía Lorena.
A Lorena facíalle moitísima ilusión que algún día Boss puidese atopar un fogar. Oxalá, quen sabe, coa visibilidade desta publicación poida aparecer esa oportunidade para el. Sería unha maneira preciosa de cumprir tamén un dos seus soños.
Lorena, a túa pegada queda connosco.
Aperta longa, amiga.
(*) Lorena foi a fundadora e presidenta de Iniciativa Dignidade Canina (Indican)