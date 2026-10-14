El maltrato de las personas

Nos informa la bibliografía que Caín mató a su hermano Abel; que inocentes cristianos eran en circos romanos arrojados a las fieras; que Maduro recluyó por aludidas y rebuscadas causas políticas en la llamada cárcel helicoidal, inhumana y perversa al extremo, a coterráneos paisanos y vecinos suyos, que no compartían su abyecta ideología, etc. Lo cual nos revela que desde siempre se han producido actos de maltrato con gravísimas repercusiones a la salud, la integridad, la vida, de muchos de nuestros semejantes. Hoy, ahora mismo, en el mundo entero, pero en esta Españita nuestra, nuestro pueblo y quizá en nuestra familia, están, estén, llevándose a cabo maltratos, agresiones, violencias, realizados por enemigos, por extraños o propios hermanos de sangre, los cuales van a dejar en el maltratado, cicatrices, huellas o trastornos más o menos acusados, y en muchos casos, de indeleble borradura con maléficas salpicaduras a su vida. Y en el maltratador, que suele poseer acusado trastorno de personalidad junto con rígidos afanes de poder y de dominio, pueden crear, tras sus deplorables crueles actos, sensaciones íntimas varias, no alejadas de la indiferencia, el desprecio o la intolerancia, en una anormalidad de comportamiento conocida o ignorada, que requiere su consideración y la toma de las pertinentes medidas correctoras por parte de las instituciones, a los fines de su arreglo inmediato.

Servidor, contrario a las guerras y a las penas de muerte, sostiene y solicita sin embargo, que lo que vengo a llamar cerebros descerebrados (asesinos, maltratadores, de crueldad irremediable), es indispensable aislarlos –como lo está ahora mismo Maduro, por ejemplo–, bien sea en la cárcel, el manicomio, su propio domicilio, otro centro de salud cuando sea recuperable..., por su propio bien y el de su pueblo, la sociedad o la familia. El maltrato perpetrado por irresponsables dirigentes políticos a inocentes, a millones de seres humanos pero aunque fuese solo a uno, es absolutamente intolerable. Como en su grado y proporcionalidad lo son el maltrato escolar, laboral o familiar, que por lo regular son más ocultos, ignorados por el resto.

En todo el mundo, millones de niñas, jóvenes y señoras sobre todo, son sometidas a diversos repelentes, inhumanos maltratos que van de violencias de género y violaciones, a las ablaciones traumáticas, despreciables, de órganos. No quedando tan atrás el género masculino, por razones de igualdad, formación, hasta hace poco responsabilidad, precisando todos los maltratos, especiales y urgentes consideración, consiguiente actuación y la mayor resolución posible. En un mundo en el que, por otro lado, alardeamos de avances tecnológicos, bienestar, democracias..., no se puede admitir y tolerar el maltrato a las personas; pero ni siquiera a los animales.

Necesitamos recomponer la histórica y tradicional misión de la familia, introduciendo –con las preparaciones y los modos necesarios y convenientes– al hombre a las tareas, quehaceres y responsabilidades de la casa, cosa que de siempre venía realizando la mujer de un modo callado, sufrido, desagradecido... y que ya era hora comparta igualitariamente el hombre: los hijos verán el ejemplo –ojalá que edificante– a la par que serán impregnados mediante textos, educaciones, instituciones... que ya debieran estar funcionando visible y eficazmente desde hace tiempo. Y, bien llevada esa praxis didáctica y oportunamente asimilada, produciría una notable merma de defunciones por violencia de género y una consiguiente mejora en los desarrollos de convivencia familiar y social y política. Pero hay que conseguir, repito, que el “machito” como yo le llamo, de un modo y manera apacibles, humanos, lógicos..., comprenda y asimile que ya no estamos en la etapa de la caverna, del esfuerzo físico sin máquinas, de las guerras cuerpo a cuerpo, y que su mujer, compañera, consorte o como la llamemos, posee hoy, los mismos privilegios –afortunadamente– y las mismas obligaciones, que él, tras haber sido siglos, milenios, la desconsiderada desagradecida esclava ante el marido, los hijos, la casa y, encima, los añadidos trabajos paralelos o complementarios. Hora era; hora es.