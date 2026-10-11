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Diario de Ferrol

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Perro Sanxe contra los buitres

La derecha ya tiene el adelanto electoral que tanto reclamaba, aunque no en las condiciones que deseaba, porque se hablará, sobre todo, de alquileres y especulación inmobiliaria. Los montajes judiciales contra el entorno presidencial, la inmigración y la situación de Ceuta pasarán a un segundo plano, haciendo compañía a la buena marcha del empleo y al estado de los servicios públicos. Un brutal desalojo con consecuencias trágicas ha despertado a la izquierda, poniendo el tablero político patas arriba y otorgando al Gobierno la oportunidad de controlar la agenda y el contenido de los debates, de manera que, en buena medida, la campaña electoral será una lucha entre los partidarios de “perro Sanxe” y los aliados de los “buitres” que controlan el mercado inmobiliario. Habrá que ver cómo se resuelve contrarreloj la habitual discordia entre Sumar, Podemos y otros partidos regionalistas de izquierda.