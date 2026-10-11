José Deus. Un xenio aos ombreiros de xigantes
Pois chegou o día no que en Mugardos vaise facer recoñecemento a un fillo da vila que foi referencia nas botaduras de grandes buques dende unha bancada inclinada, e farase mediante a presentación dun libro escrito pola xornalista Mercedes Puyol baixo o título José Deus. Un genio a hombos de gigantes co subtítulo: El mugardés que revolucionó la botadura de grandes petroleros. A presentación está auspiciada pola Asociación Cultural Apelón Educación, sempre atenta ao que atinxe á intrahistoria da vila de Mugardos, coa colaboración do Concello.
Un bo día paseabamos Mercedes e mais eu pola fachada marítima da vila e atopámonos con don José Deus, do que lle tiña falado á miña amiga . Home afable e conversador que, unha vez feitas as presentacións, partillamos conversa a feito. Chamoulle tanto a atención a Mercedes que axiña se interesou de inmediato polo personaxe, e aí empezou a historia porque xa se sabe como rematan as cousas cando espertan o interese dunha xornalista de pro. E a partires dese día don José Deus pasou a converterse no centro da diana onde Mercedes Puyol desexaba atinar co seu dardo. Dende ese intre comezou un traballo intenso de pescuda polos sitios onde don José foi deixando as súas pegadas: os seus lugares de estudo ata acadar o doutoramento en enxeñería, o seu paso pola Armada, a admiración polo que el consideraba o seu mestre e o seu “xefe” don José María González Llanos, fundador do estaleiro de “Astano” onde don José Deus acadou os seus mais grandes logros ata chegar a ser un referente mundial nas botaduras de grandes buques dende unha bancada inclinada. Á botadura do “Arteaga” de 325.000 Tm viñeron técnicos xaponeses cos seus“tomavistas” para filmar como se partía o barco no seu contacto coa auga. Quedaron coas ganas.
Todo isto queda exposto neste libro que se vai presentar o vindeiro venres dia 16 as 19:00 horas na sala de plenos do Concello. Pode que sexa o primeiro elo de “quen foi quen na vila de Mugardos”. Parabéns a Mercedes polo seu traballo e a “Apelón Educación” polo seu interese na divulgación e posta en escena desta obra.