Días negros
Nacín ás 9 horas do sábado 7 de outubro de 1950, na casa número 8, piso primeiro, da rúa do Socorro, segundo se pode ler na primeira páxina, escrita cunha magnífica caligrafía de delineante, dunha especie de álbum artesanal que contén fotos da miña infancia, a primeira delas tirada no día seguinte de nacer. Este pasado martes cumpríronse, xa que logo, 76 anos diso. Nunca fun persoa partidaria de celebracións, nin grandes nin pequenas, por ter acadado un ano máis de vida. De feito, de neno nunca celebrei aniversario ningún, dado que na miña casa eran partidarios de celebrar o día do santo do nome de bautismo. Xa de adulto, compartindo a vida con outro tipo de xente, comecei a celebrar o día de nacemento e de aí a hoxe. Meus fillos, en boa lóxica, seguiron esta tradición do aniversario e tampouco nunca festexaron o santo.
Problemas de saúde impedíronme celebrar debidamente a entrada no cuarto cuartel da miña existencia, por ter que ingresar no Chuac ese día para a realización dunha intervención en quirófano, o que sempre ten algún risco. Afortunadamente, todo saiu correctamente e antonte, venres, xa me deron a correspondente alta. Agora réstame agardar que o resultado da proba seña o máis optimista posible. Niso confío. A min, só pensar que hai xente -maioritariamente a que menos razóns, de todo tipo, ten para facelo- que se dedica a despotricar contra a sanidade pública alporízame tremendamente. A pesar dos constantes recortes e dos permanentes desvíos de actividade en beneficio das empresas sanitarias privadas, seguimos tendo unha sanidade pública e universal de primeirísimo nivel, do melloriño do mundo. Nestes dous días do hospital non recibín máis que atencións por parte de todo o persoal: auxiliares, enfermeiras, médicos e médicas. Impagable. Quen teña viaxado, sen ser non como turista, que así non se entera un de case nada, sabe que isto é así. E hai que defendelo a morte.
O día do meu cumpreanos e de ingreso hospitalario veu coa nova da morte de Maricarmen Abascal, de 87 anos, despois de ter sido violentamente desahuciada, ademais de, vil e cruelmente, humillada, aldraxada, ninguneada..., por oral e por escrito en moitos medios de comunicación e, inducidos por eles, en moitas barras e mesas de barés e cafés do país enteiro. Unha deshumanidade total. Certo é que pode haber caseiros avaros, usureiros, axiotas... mais. é evidente, que a inmensa maioría das vivendas desahuciadas non son propiedade de caseiros particulares, deses que decidiron investir os seus excedentes en ladrillo para o alugueiro. Nese sector podemos atopar propietarios do máis honrado que circula polo mundo. No outro, no dos grandes propietarios de vivendas xa é outra cousa. É un mundo que só se move polo lucro, e canto máis desmedido mellor. Se as leis amparan esas condutas é que son inxustas e habería que cambialas. A señora Abascal foi, mírese por onde se mire, unha vítima dun sistema que non hai por onde collelo. Unha mágoa. E velaí as masivas protestas que, ao meu xuízo, non poden quedar en nada.
Acabando o día do aniversario, arredir das 11 da noite, recibín esta mensaxe dun amigo: “Tá morrendo o Beiras”, que me deixou pampo. Non hai moito viírao no Colón, na homenaxe a un amigo común. Atopeino moi ben de cabeza -extraordinario, como sempre- mais non tanto de movementos. Con todo, nada me levou a pensar na morte. Mais alá foi o vello camarada e amigo. Benzóns.