La mala educación

Estoy harta de que todo se escude en la crispación política actual. En el extremismo de posturas ideológicas. No, no es verdad.

A mí me han enseñado que en la vida solo hay dos clases de personas: las buenas y las malas. Y yo tengo claro que quiero ser del equipo de los buenos, porque el de los malos está a reventar. ¿En qué momento, como sociedad, hemos dejado irse a la empatía por la ventana? Siempre pongo el mismo ejemplo: mi mejor amiga, mi hermana elegida, es políticamente opuesta a mi, pero es buena persona. Muy buena, de hecho, es de las mejores personas que conozco. Y eso es porque, aunque políticamente seamos diametralmente opuestas, hay una cosa que nos une y es que sentimos empatía por el resto de seres humanos. Ninguna de las dos nos alegramos de la mala suerte de alguien, ni de una muerte, sea de quien sea.

¿En qué momento hemos considerado que una persona que pide alimentos, por ser de otro país, no merece ser alimentada? ¿Por qué una señora mayor, con su pensión, debe ser quitada de su casa por un fondo buitre? ¿Ver correctas las cargas policiales injustificadas? Si es así lo siento, pero tú y yo no somos de la misma especie.

Ayer nos acostábamos sabiendo que Maricarmen había fallecido. Dice la sabiduría popular que nadie se muere de pena… pues yo creo que sí. Que todo esto la enfermó y le causó la muerte. ¿Y quién fue el asesino? Pues entre todos la mataron y solita se murió. La culpa es de todos. Del sistema, de las leyes, de los políticos… de todos. Y no me consuela una m*. Me enfada, me pone triste.

La historia de Maricarmen creo que ha marcado un punto de inflexión. La gota que ha colmado el vaso, pero esto tenía que haber saltado hace mucho. Llevo años oyendo a la gente quejarse de los salarios bajos y el coste de la vida, del boom inmobiliario, el eco de “deberíamos ir a la huelga general” y al final, hemos llegado… quizá tarde, mal y a rastras, pero hemos llegado.

Me avergüenza como ser humano compartir raza con algunas personas que estos días salían en la televisión buscando a vecinos que hablaban mal de Maricarmen, que decían que se había peleado con la del quinto, que si tenia un chalet en la sierra (que para qué c* entonces se iba a quedar peleando y gastando la salud en luchar contra un desahucio… pero bueno, eso es otro tema), que si hay que Aniquilar a la gente de izquierdas, que si hay que volver a fusilar se vuelve… ¿Qué broma es esta? Pero a qué punto hemos llegado.

Recuerdo estudiar el nazismo en el colegio y pensar “¿cómo nadie lo vio venir y no se hizo nada?” Y ahora lo entiendo. El yoismo, el pensar que por algún absurdo motivo tú estás en un estrato superior al del resto de la gente, que a ti no te va a pasar porque lo tienes todo calculadísimo. Lo repito sin cesar, todo es cíclico y me da auténtico pánico lo que parece que va a volver. Tengo claro que yo hace años acabaría en la hoguera por bruja, fusilada por mis ideas o detenida y torturada por no callarme… quiero pensar que, si ahora mismo eso pasa, mis amigos sean de mi cuerda política o no, me ayudarán. Como yo haría por ellos. Ponerse de perfil ante determinadas cuestiones no es una opción. O no debería serlo.

A este panorama sumémosle las elecciones convocadas para noviembre y el incremento del absentismo electoral. No deja de resultar curioso que mi bisabuela, que apenas sabía escribir, no faltase nunca a votar desde que pudo ejercer su derecho a voto, que ojo, fue por primera vez para las mujeres en 1933. Era un deber, que decía ella. Sin embargo, ahora votar es un acto que agota. Para qué, si son todos son iguales. Pues no. No puedes no votar por hastío porque todas las decisiones de tu vida tienen un componente político. Si vas a un colegio o a otro, si cuidas o no a tus padres, si tienes una pensión, si te casas o no, si la acera tiene adoquines o no… todo eso tiene un trasfondo político.

Y es aquí donde retomamos los valores, los principios, lo humano. Los mínimos que debemos tener. Y volviendo al título de este artículo, les dejo una frase de la película ‘La Mala Educación’, de Pedro Almodóvar:

“Esta sociedad valora más mi libertad que su hipocresía”

(*) Alba Somoza- Abogada en EGA ABOGADOS.