Liberdade de expresión
É un recurso moi utilizado por aqueles que cren dispor dunha patente de corso para insultar, difamar e calumniar sen que iso supoña ter que asumir ningunha responsabilidade. A liberdade de expresión está consagrada no artigo 19 na Declaración Universal dos Dereitos Humanos e no 20 da Constitución Española e ampara os individuos para que poidan expor opinións e ideas sen temor á represión, censura ou sancións. E está moi ben que así sexa, pero non debe eximir aos que insultan, difaman ou calumnian da súa responsabilidade. Non hai hoxe manifestación que se prece, aínda que sexa para reivindicar o lacón con grelos, na que aparezan os consabidos grupos neofascistas a proclamar a grito pelado os seus “eslogans” xenófobos e vivas ao ditador, ao tempo de chamarlle fillo de puta ao presidente do Goberno e non pasa absolutamente nada malia que as arroutadas nostálxicas da ditadura fascista estean consideradas como “unha infracción administrativa moi grave” que conleva sanción pero non está tipificada como delito penal. Polo que se ve, depende de quen cometa a infracción para tipificala como delito.
O pasado 16 de setembro tivo lugar un acto no Casino Militar en Madrid no que un tenente coronel retirado suxeriu que as Forzas Armadas deberían asumir a súa responsabilidade co gallo de emendar a Constitución de arriba abaixo. En romano paladino, que deran un golpe de Estado. Sinxelamente, creo que pedir ás Forzas Armadas que dean un golpe de Estado é o suficientemente grave como para que o autor da proposta asuma a súa responsabilidade.
Pablo Hasél, “rapeiro” español, foi detido e encarcerado en 2021, e aínda o está, por inxurias á Coroa (chamou a Juan Carlos I ladrón e borracho) e por exaltación ao terrorismo. Pedir publicamente un golpe de Estado que é? Liberdade de expresión?
Tanto monta Francisco Bendala Ayuso, que así se chama o tenente coronel instigador golpista, como o cantante do xénero “rap” Pablo Hasél? Pois polo que se ve, semella que non. Dobre vara de medir para ambos os dous? Pois polo que se ve, semella que si. E así imos indo polos inescrutables camiños desta España nosa.