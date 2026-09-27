Las ideas-fuerza de Ferrol

Se acercan las elecciones municipales y las ideas-fuerza para Ferrol deberían asomarse con tiempo suficiente para destacar sobre las que, aun siendo legítimas, tienen menos impacto. No obstante, algunas de estas últimas merecen ser atendidas, como la recurrente demanda del transporte o la novedosa propuesta del PSOE sobre los refugios climáticos, que choca con el regreso del coche propugnado por el PP. En mi opinión, hay tres ideas que resultarán clave para que Ferrol sea una ciudad sostenible y de buen vivir: dotarse de suelo industrial (mucho más viable en San Pedro de Leixa que en Mandiá), construir más viviendas a precios intervenidos (no confío, para ello, en la simple aplicación de las leyes del mercado) y urbanizar el solar del Sánchez de Aguilera. Son tres objetivos que ya tendrían que haber sido abordados en la presente legislatura por un gobierno local que goza de mayoría absoluta.