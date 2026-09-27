Un bo sábado
Alegre día o do sábado pasado, deses en que te irías deitar satisfeito, a non ser polos ameazantes problemas xeopolíticos e polas vilezas cometidas polos que se cren os reis do mambo que, de cotío, entristecen as nosas vidas, cando menos a miña. Unha peniña, de non doada solución. O caso é que pola tarde fun á Malata ver a merecida vitoria do Racing fronte o Barakaldo e, a continuación, previo paso pola casa para rematar a columna semanal e enviala, ademais de coller algunha prenda por se a noite viña fresca, puxen rumbo ao Coliseum coruñés para ver e, sobre todo, escoitar o Silvio Rodríguez cos seus e as súas músicas e segundas voces. Elas, por certo, familiares directas: a frautista Niurka González, súa muller, e a pianista Malva Rodríguez, filla de ambos. Moi boas intérpretes, como o resto do grupo: Jorge Aragón (piano), Rachid López (guitarra), Maykel Elizarde (tres cubano), Jorge Reyes (contrabaixo), Emilio Vega (vibráfono) e Oliver Valdés (batería), aos que presentou no transcurso da actuación. O Coliseum estaba a rebentar de xente, como era de esperar á vista de estar as entradas esgotadas. Mostra de que era un concerto agardado foi que me puxen a mercar as entradas ao pouco de poñérense á venda e xa non fun quen de apañar os mellores sitios, aínda que non me queixo de onde puiden estar.
Tiña ganas de ver o concerto de Silvio deste Tour España 2026, xa que nas súas últimas actuacións pola terra, por unhas cousas ou por outras, non puidera estar. De feito, só o vira unha vez, e iso que o escoito con frecuencia. E tamén leo con interese cousas das que publica. Vino, lémbroo ben, no pavillón de Deportes de Riazor –tamén completamente cheo–, o 30 de abril de 1982. Hai, pois, 44 anos e uns meses, que xa lle chega ben. Foi un recital, tal como se publicitaba, dos cantantes da Nueva Trova Cubana Silvio Rodríguez e Pablo Milanés, os “troveros” máis coñecidos en España, organizado pola comisión de Música do Ateneo coruñés e chama a atención que daquela as entradas había que mercalas na sede desa institución, isto é, sen intermediarios. Como cambiaron os tempos. Para mal, claro.
Nese emocionante recital escoitei na voz de Silvio algún tema que volvín escoitar desta volta: ‘Pequeña serenata diurna’, ‘Te doy una canción’, ‘Ojalá’. Emoción por partida dobre, pois.
A Silvio, xunto con Pablo, púideno volver escoitar na Habana de non ter aparecido unha inoportuna tormenta tropical que ventou con forza e inundou todo. O acto ía ser no Malecón, como manifestación en contra dos sucesos de protesta que tiveran lugar uns días antes, concretamente o 5 de agosto de 1994, o día que pisei a Habana por vez primeira.
No concerto do sábado, que dedicou a Begoña Caamaño, “una mujer gallega de la que tuve la suerte de ser su amigo”, púidose escoitar, sobre todo, boa música, con bos versos de amor e de batalla, mesturando composicións dos primeiros tempos con outras, como quen di, de onte mesmo. Mais tamén fermosas palabras de compromiso co expresidente Pepe Mujica e a súa viúva Lucía Topolansky, cos masacrados nos campos de exterminio nazis e cos palestinos asasinados polos israelís no Líbano –coa lectura do poema ‘Halt!’ (1979), de Luis Rogelio Nogueras, ataviado coa kufiya–, coa lectura dun anaco de ‘Maestros ambulantes’, de José Martí. Sen esquecermos unha marabillosa interpretación de ‘La belleza’, do seu amigo Aute.
Unha delicia todo.