Lo que saben las cosas

El otro día mi hija abrió un libro que leí hace 25 años. Lo sé porque le pongo la fecha en la primera página. Al hojearlo se encontró con una entrada del Cineclub Padre Feijóo. Ya no abre ninguna sala, pero sí otra puerta: qué película vi, con quién fui, cómo era yo entonces.

En casa tenemos varios cuadros con entradas de conciertos a los que hemos ido juntos mi marido y yo. No son grandes obras de arte, pero contienen nuestra biografía: una fecha, una ciudad, una canción. Me da pena no poder hacer lo mismo con los conciertos a los que vamos ahora con nuestra hija. Ya no hay papel. Solo un código QR que borramos en cuanto el teléfono empieza a quedarse sin espacio.

La entrada servía para pasar una puerta, pero permanecía. Se arrugaba, te la encontrabas en un bolsillo o acababa guardada en la caja de los recuerdos. El QR no aporta ese valor añadido.

También habla una mochila antigua. En sus bolsillos puede aparecer una lista de tareas pendientes; la cartera que usabas entonces, con tarjetas de fidelidad de sitios en los que no recuerdas haber estado; el carné de Elvis que compraste en el viaje a Memphis o el juguete que llevabas para que tu hija se entretuviese en el coche. Objetos olvidados que reactivan cientos de historias.

Las cosas son nuestras biógrafas involuntarias.

Quizá la palma se la lleven los teléfonos. Encender un móvil antiguo es viajar en el tiempo. Allí siguen los SMS de cuando escribíamos “q” para ahorrar caracteres, conversaciones de whatsapp detenidas el día que lo apagamos, mensajes privados, confidencias con personas a las que no vemos desde hace años, fotografías que nunca llegaron a la nube y hasta los audios que nuestros amigos nos dejaban en el contestador.

También sobreviven recordatorios como “currículum” y notas que solo dicen “boa”, sin que sepamos ya si tuvimos un problema con una serpiente o nos faltaba una pieza del disfraz del Carnaval de 2019.

Un teléfono viejo puede contar más de nosotros que una autobiografía porque no conoce la discreción.

El problema es conseguir que hable. Que no es nada sencillo encontrar el cargador entre los doce cables incompatibles que guardas en un armario.

Los objetos se dejan encontrar incluso cuando nadie los busca. Los archivos digitales hay que invocarlos… Y tener suerte.

Durante siglos, hemos dejado manuscritos, cartas, cuadernos tachados, fotos con nombres por detrás, libros anotados… Nosotros dejaremos una carpeta llamada “varios”, tres documentos titulados “definitivo”, “definitivo bueno” y “definitivo ahora sí”, y una aplicación de notas donde conviven una idea brillante y la receta de la harira.

Quedarán los historiales de búsqueda y navegación, los correos sin enviar y cientos de capturas de pantalla. Dejaremos el archivo más prolijo y desordenado de la historia. Nuestros descendientes sabrán qué le preguntábamos a Google a las tres de la mañana, pero no qué nos quitaba el sueño. Verán veinte fotografías de un atardecer, pero no con quién lo contemplábamos. Encontrarán una canción reproducida mil veces, pero no podrán saber a quién nos recordaba.

Los datos indicarán por dónde pasamos, pero no explicarán el viaje. Para eso harán falta la familia y los pocos amigos que nos hayan conocido de verdad. Ellos dirán “esa canción le gustaba por esto” o “esa búsqueda tiene una explicación”. Añadirán el contexto, la intención, el afecto.

Hace unos días, este periódico contaba que Sony dejará de publicar sus nuevos videojuegos en disco a partir de 2028. Nos parece normal. Hasta que pensamos en todo aquello de lo que prescindimos al abandonar el soporte físico.

Ganamos espacio, inmediatez y comodidad. Perdemos las cicatrices del tiempo, la dedicatoria, la carta de la que no quisimos deshacernos, la posibilidad de prestar o descubrir. Quizá lo que desaparece con los objetos sea la posibilidad de que alguien encuentre un día, sin buscarla, una parte de quienes fuimos. Aunque ese alguien seamos nosotros mismos.