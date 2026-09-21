Verde teito
De neno, entre os 9 e os 13 anos, fun socio infantil do Racing e adoitaba ir sempre que había partido ao Inferniño. Ía co meu irmá e con Andrés, que era o home da porteira da casa onde vivía. El era socio de maratón, co que nós iamos tamén a esa grada, daquela descuberta. Estou a falar do final dos cincuenta e comezos dos sesenta. Eran anos en que en Ferrol, como en Galicia enteira, tiñamos a impresión de que nos invernos, longos de verdade, nunca paraba de chover. Non era de todo certo, mais tampouco esaxerado. Se chovía a cachón quedabamos na casa. Se a auga non era moita nin permanente alá iamos máis ou menos preparados para ela. Agora ben, se acababa por cobrar forza, non quedaba outra que correr polo arredor da pista de atletismo ata a tribuna e trepar ás bancadas. Non lembro que nos puxesen impedimentos. Logo deixei de ir con regularidade aos campos ata que, xa con vinte e tal anos, volvín vivir a Ferrol e fíxenme de novo socio do Racing. E funo case ininterrumpidamente ata hoxe. En total máis de 50 anos, vinte e algún deles séndoo ao tempo do Deportivo, mais nestes casos xa non había risco de molladura no interior do recinto, porque estaba en tribuna. Téñome mollado algo vendo xogar a fillo e neto en categorías inferiores, mais iso é outra historia.
Quen me ía dicir que esta temporada podería ser outro conto volvendo á intemperie. O campo da Malata acaba de cumprir –o pasado 29 de agosto– 33 anos, tempo máis que suficiente para precisar dunha reparación, máxime cando está, literalmente, ao pé da marea. Tiña que amañarse, fundamentalmente, por razóns de seguridade e de comodidade dos asistentes, que non por estética. Iso está ben para que as autoridades procuren sacar peito. Ferrol é unha cidade de primeira, temos un equipo de primeira e teremos un estadio de primeira, manifestou, mais ou menos, o alcalde en setembro do ano pasado. Faltoulle matizar, deportivamente falando, de que primeira se trataba.
O caso é que a cuberta precisaba dunha solución máis urxente do que vai ser. E falo polo que vin desde o final da temporada 24/25. Nuns cantos partidos non tiven ninguén diante, porque, cando chovía, as goteiras impedían a utilización da fila anterior. Ao meu entender un caso de desidia total -non sei por parte de quen- que supuña unha tremenda falta de respecto aos socios ocupantes desas localidades. Desde a miña ignorancia no tema de reparacións de estruturas, non entendía como non se arranxaban eses pequenos desperfectos que me semellaban algo doadamente subsanable por pouco diñeiro.
Agora xa foi. Esta tempada, como non hai cuberta, xa non haberá goteiras. Poderá haber molladuras ou insolacións, mais goteiras non. Din que para final de ano rematarán as obras -haberá que velo-, mais o que non se di é cando estará, total ou parcialmente, posta a cuberta. Penso que desde o 17 de maio -Día das Letras Galegas-, cando o Racing xogou o último partido na Malata, cando menos aparentemente, non houbo grandes avances, mais nisto da obras... Se hai sorte e non chove moito, nin vai abafante calor –como o día do Real Unión–, será levadeiro. Onte petou o sol, mais non se estaba mal. Gañar, como foi nos dous casos, vai axudar. No descanso de onte, comentábame un amigo, penso que con razón, que había tempo que non vía o equipo xogar tan ben.
A ver se seguimos a ver fútbol e vitorias con tempo agradable e co novo ano temos teito verde.