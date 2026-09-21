Brutalidad policial

En los últimos meses hemos visto a la policía apalear y tirar al suelo a activistas propalestinos cuando regresaban en avión, a personal educativo y de guarderías, a opositores a los pisos turísticos e incluso a un joven culé que llevaba una estelada en Elche. De momento, solo la Guardia Civil escapa a un comportamiento reprobable en una democracia, el cual nada tiene que ver con el compadreo que muestran cuando los manifestantes son de extrema derecha y se adueñan de las calles. En las elecciones al Consejo de Policía, empataron con cuatro representantes los sindicatos JUPOL (ligado a Vox) y SUP (que ha moderado mucho su inicial progresismo). Los otros cuatro puestos se los reparten tres asociaciones conservadoras. Los datos indican el porqué de este comportamiento. Si esto ocurre con el actual gobierno, me da escalofríos imaginar lo que puede pasar con ministros de Vox en el ejecutivo.