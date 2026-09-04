La complejidad de lo simple 

El pensamiento complejo es holístico, como lo es el improbable pienso de las mascotas. No deseo ofender a Edgar Morin, solo afirmar que no cabe mayor desatino que confundir lo que es, con lo que hemos ideado o imaginado. Indagar en ese conjunto de desatinos es igual que profundizar en la expansión del universo, solo que con un menor espacio de reacción. Pero esa eventualidad sería anecdótica si la comparásemos con la profunda tragedia de lo humano en su expresión «sociocósmica» cuando indaga en la pureza del pensamiento.

Nosotros no vivimos a la vuelta de la galaxia como los astros, sino a la vuelta de la manzana como los gusanos, lo que implica una acuciante necesidad de pensar simple para que toda complejidad sea despejada y podamos dar forma a nuestra compleja simplicidad.

No se trata de no pensar, sino de no profundizar en exceso en la tarea del pensamiento social, de forma que la avenencia sea sencillamente esa compleja tarea a la que solo alcanzamos desde la más absoluta de las sencilleces.

Nace esta afirmación en la clara evidencia de que la convivencia se ha de basar en la providencia de lo práctico y real, para que así sea posible, siendo ella misma quien ponga ante nosotros de modo claro la imperiosa necesidad de ser complejos para así hacer posible lo simple e inmediato.

A esto se le llama empezar la casa por el tejado, y ahí coincido con Edgar, porque en el tejado está la suerte de los cimientos del pensamiento.